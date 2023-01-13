Мир 13 января 2023, 15:11 Запад назвал возможного поставщика дизтоплива на мировые рынки взамен России Bloomberg: Европа может найти замену российского дизтоплива в Китае РИА «Новости»

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На Западе Китай назвали самым важным потенциальным поставщиком топлива на мировые рынки после запрета на поставки российских нефтепродуктов в Евросоюз. Об этом написало американское издание Bloomberg.

Авторы публикации отметили, что Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Европу. По данным Vortexa, в прошлом году ЕС закупил около 220 миллионов баррелей дизельного топлива из России.

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По мнению экспертов, такой объем восполнить будет сложно, но возможно.

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«Потерянные российские поставки будут восполнены», — сказал представитель консалтинговой компании Facts Global Energy Юджин Линделл.

Как считает другой эксперт, директор по исследованиям Wood Mackenzie Ltd. Марк Уильямс, «самым важным потенциальным поставщиком, хотя и косвенным», может стать Китай.

Он отметил, что экспорт дизельного топлива КНР может составить от 400 000 до 600 000 баррелей в день в течение первой половины этого года, но при этом напомнил, что Китай всегда может поменять правила игры.

Ранее Минэнерго России одобрило Казахстану транзит 300 тысяч нефти в Германию. Доставка топлива пройдет по российскому нефтепроводу «Дружба».