Эксклюзив 01 марта 2023, 13:03 Эскалацию конфликта допустили в Приднестровье из-за несамостоятельности властей Молдавии Политолог Пашковский: несамостоятельность Санду приведет к эскалации в Приднестровье РИА «Новости»

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Эскалация конфликта может произойти в Приднестровье, поскольку молдавские власти во главе с президентом Маей Санду зависимы от Запада. Такое мнение в разговоре с «360» выразил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский.

Конфликт в Приднестровье, напомнил он, начался в конце 1980-х — начале 1990-х и был связан с распадом Советского Союза. Тогда проживавшие на территории Молдавской ССР украинцы и русские не хотели существовать в рамках «самостоятельного государства Молдавия».

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Долгие годы обсуждался вопрос мирного урегулирования, который бы устроил обе стороны. В это время Россия оказывала поддержку миротворческому контингенту, расположенному в Приднестровье, а также создавала условия для получения российского гражданства жителями непризнанной республики.

«Обострение ситуации в Приднестровье может нести угрозу для российских миротворцев и для российских граждан, живущих в Приднестровье. Приднестровье — непризнанное государство, поэтому здесь Россия сохраняет свободу маневра для нормализации отношений между Приднестровьем и Молдавией», — сказал Пашковский.

Шаткий баланс Санду

По его словам, сейчас любое обострение крайне невыгодно для всех участников этого процесса.

«В настоящий момент достаточно несамостоятельный президент — госпожа Майя Санду — и новый премьер-министр Дорин Речан пытаются в той или иной степени балансировать между Западом, который подталкивает их к войне, Украиной, которая сосредоточила армию на границах Приднестровья, и собственными позициями», — отметил эксперт.

Конфликт, допустил Пашковский, приведет к дестабилизации обстановки в Молдавии, которая и так расколота. Там есть политики, выступающие против войны. Однако большинство жителей против того, что страну втягивали в любые антироссийские действия.

«Можно ждать любых изменений, потому что молдавские политики несамостоятельны. Маловероятно, что молдавское общество сможет навязать своим политическим лидерам миролюбивую и ответственную политику. Возможна эскалация, прежде всего со стороны стран Запада», — заключил аналитик.

Обстановка в Приднестровье накалилась во второй половине февраля. Премьер-министр Молдавии затронул тему возможного вывода российских миротворцев из непризнанной республики.