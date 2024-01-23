Эксклюзив 23 января 2024, 23:49 Эрдоган «продавил» уступки для Турции. Почему страна точно одобрит вступление Швеции в НАТО Политолог Станкевич: решение Турции по Швеции в НАТО не стало неожиданным Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Читать 360tv в

Члены парламента Турции проголосовали за ратификацию членства Швеции в НАТО. Решение парламентариев не стало неожиданностью, рассказал «360» политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. По его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган наверняка смог «продавить» ряд уступок со стороны Запада. О каких преференциях идет речь — покажет время.

Давно одобренный шаг

Станкевич подчеркнул, что в политическом плане Турция уже давно согласилась на прием Швеции в НАТО. У республики был ряд условий — часть предъявили непосредственно скандинавской стране.

Реклама

«В частности, шведы изменили внутреннее законодательство. Они приняли специальный закон, по которому стало преступным и наказуемым сжигать священные книги и другие священные реликвии. Соответственно, полиция стала такого рода организаторов задерживать, а один самый такой настырный провокатор, который этим занимался, был депортирован из Швеции», — напомнил политолог.

По его словам, фактически Швеция пошла на уступки. Несмотря на это, Турция еще несколько месяцев тянула с решением о вступлении в НАТО. И причина — в США.

Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

«Дело в том, что Соединенные Штаты уже произвели целую партию истребителей F-35 по заказу Турции и держат эти истребители в ангаре, хотя Турция за все заплатила», — объяснил Сергей Станкевич.

Документов я не видел, но раз вопрос вынесен в парламент и будет проголосован, значит, что-то все-таки Эрдоган для себя продавил, а что — мы узнаем в последующие месяцы. Ничего неожиданного в этом решении нет, оно ожидалось. Осталось только выяснить, как много уступок сумел получить Эрдоган за это давно обещанное политическое действие. Сергей Станкевич политолог

Венгрия тоже одобрит вступление Швеции

Если решение турецких парламентариев подтвердит президент Эрдоган, единственной страной, которая пока не дала добро на вступление Швеции, останется Венгрия. У нее в этой ситуации своя тактика, отметил собеседник «360».

«Дело в том, что Венгрия не получила от Евросоюза значительный объем субсидий, которые придержал Брюссель, пытаясь выкрутить руки [премьер-министру Виктору] Орбану, чтобы он пошел навстречу в другом вопросе — в вопросе о выделении помощи Украине на ближайшие четыре года — 50 миллиардов евро. Орбан пока блокирует эту помощь», — рассказал Станкевич.

По его словам, в этой ситуации образовался тупик. Орбан потребовал вернуть субсидии, а ЕС призвал Венгрию разморозить помощь Украине. Венгерский премьер решил придержать решение о вступлении Швеции в НАТО, однако этот вопрос не вызывает каких-то серьезных разногласий.

«Принципиальных возражений у Венгрии нет, решение будет в пользу приема Швеции — это уже очевидно. Идут закулисные маневры по поводу денег», — резюмировал Сергей Станкевич.

Решение о ратификации вступления Швеции в НАТО в турецком парламенте приняли вечером 23 января. Теперь документ должен подписать президент Реджеп Тайип Эрдоган.