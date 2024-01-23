Мир 23 января 2024, 22:54 Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО Unsplash

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Парламент Турции после дебатов одобрил вступление Швеции в НАТО. Об этом сообщило издание BNO News в соцсети Х.

Турецкий парламент собирался на дебаты вечером 23 января. Состав Великого национального собрания Турции планировал принять решение до конца вторника.

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После одобрения парламента заявку должен подписать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Это может занять несколько дней, как в случае с Финляндией.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году. Турция выдвинула условия, которые шведская сторона должна была выполнить, чтобы получить одобрение Анкары. Пакет документов о ратификации заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс рассматривался в турецком парламенте с октября прошлого года.

Для вступления в НАТО заявку Швеции должна ратифицировать Венгрия. Однако поведение Швеции «не помогает» в этом процессе, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.