Эксклюзив 14 декабря 2022, 21:59 ЕС не договорился о трибунале над Россией. В Европе давно назрел раскол Политолог Живов: зависимую от США Европу нельзя назвать «политическим монолитом» Christian Wiediger / Unsplash

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Министры иностранных дел государств Евросоюза не сумели договориться о проведении международного трибунала по военным преступлениям на Украине. Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал дискуссию интересной, но фактически безрезультатной. Общественный деятель и политолог Алексей Живов рассказал «360», что власти ЕС такими обсуждениями хотят надавить на российские элиты и заставить Россию отказаться от реализации своих планов.

Далее — прямая речь.

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Это элемент торга против российских политических и коммерческих элит, которые вестернизированы. Это элемент давления на тех, у кого на Западе есть капиталы и деловые интересы, недвижимость и другие активы.

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Основная цель — давить на колеблющихся, на тех, кто не в полной мере поддерживает курс России на суверенизацию. Таким образом, европейские элиты считают, что они, угрожая этим трибуналом, могут заставить их оказать давление на высшее руководство страны, на президента.

Цель — заставить Россию отказаться от планов, признать какое-то военное поражение.

Мы с вами прекрасно понимаем, что западные элиты не являются монолитом. Все-таки это по-прежнему относительно независимые друг от страны.

Но если мы говорим о Европе, то у каждой страны есть свои геополитические интересы, хоть и спонсируются они в основном американским или немецким капиталом. Все европейские страны являются заложниками Вашингтона и выполняют его волю. В противном случае они могут получить все те же санкции, которые наложили на Россию.

Они рискуют ограничением торговли с Америкой, другими партнерами, потерять банковский бизнес. Поэтому, конечно, их нельзя назвать политическим монолитом. Но тотальная зависимость от США заставляет их объединиться против России одним фронтом.