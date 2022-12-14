14 декабря 2022, 15:59
Страны Евросоюза не договорились о трибунале по военным преступлениям на Украине
Боррель: идея о трибунале по Украине не нашла единой поддержки у глав МИД Евросоюза
Предложение Еврокомиссии по созданию особого международного трибунала по Украине не нашло единой поддержки среди глав министерств иностранных дел стран Евросоюза на заседании в Брюсселе. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Его процитировал ТАСС.
«Мы вместе с Еврокомиссией представили предложение министрам [по европейским делам]. Мы это обсуждали, но пока без конкретных результатов», — сказал он.
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По его словам, дискуссия была интересной, но не дала «практических ответов». Сейчас страны — члены Евросоюза ведут обсуждения и решают, нужно ли еще создавать особые структуры. ЕС должен прикладывать все усилия для «борьбы с безнаказанностью», подчеркнул Боррель. Но глава евродипломатии не стал рассказывать свои планы в этом направлении.
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В конце ноября Еврокомиссия предложила создать особый международный трибунал по Украине под эгидой ООН. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 13 декабря объявила, что финансовая помощь со стороны Евросоюза киевскому режиму в 2023 году составит 18 миллиардов евро.
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