Мир 23 января 2024, 03:58 Глава Минобороны Германии призвал подготовиться к войне с Россией Глава Минобороны ФРГ Писториус: Германия должна готовиться к войне с Россией Freepik

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Германия должна осознавать, насколько опасно противостояние с Россией, поэтому немецкой стороне нужно вооружаться. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на телеканале ZDF.

«Надо считаться с такой возможностью. А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Важно вооружиться на этот случай», — заявил он.

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Писториус отметил, что Германия и страны НАТО сейчас запасаются оружием. Он назвал этот процесс необходимым. Для его осуществления в Прибалтике должна быть немецкая бригада, которую к 2027 году сделают «полностью боеспособной».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франции следует выйти из НАТО. По его словам, альянс ведет агрессивную политику в отношении РФ и приближает мир к третьей мировой войне.