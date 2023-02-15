Эксклюзив 15 февраля 2023, 15:09 «Эдельвейс» с могилы Гитлера. Нацизм на Украине расцвел пышным цветом Политолог Макеева: присвоение бригаде ВСУ названия «Эдельвейс» стало шагом в бездну Ministry of Defense of Ukraine

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ названия «Эдельвейс». Оно аналогично тому, которое носила 1-я горнопехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии. В годы Второй мировой войны это соединение отличилось чудовищными военными преступлениями в разных странах. В их числе: депортация евреев в лагеря в Польше, казни итальянских военнопленных в Греции и Албании. Политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в колонке для «360» объяснила, почему факт переименования подразделения — это еще одно доказательство того, что Украина делает шаг в бездну.

Далее — прямая речь.

Гитлер, Банедра… Зеленский третий?

Я думаю, что западные хозяева все это проигнорируют. Ведь то же самое было, когда по Майдану ходили с портретами бывшего лидера украинских националистов Степана Бандеры.

РИА «Новости»

В честь этих персонажей переименовывали улицы и проспекты. Они сами ничего не построили, им только и остается переименовывать советское наследие. Даже если они и пытались сначала отрицать, якобы они не такие. Якобы с нацизмом связана лишь горстка маргиналов.

Истинный украинец как ариец

Мы можем увидеть, что в Киеве власть захватила самая настоящая секта украинствущих со своей нацистской идеологией. По их мнению, человеком может называться не непонятный малорос, а только настоящий украинец. Но и этого мало. Он должен быть определенного типа, говорить на определенном языке, делать определенные вещи.

Тоталитарная секта под желто-голубым флагом

Они откололись от той части церкви, которая находится в юрисдикции Московского патриархата. Дошло до того, что людей просто перекрещивают, а с точки зрения религии это очень плохая вещь.

РИА «Новости»

Это просто тоталитарная секта, которая считает, что можно уничтожать непохожих людей. Факт переименования подразделения — это еще одно доказательство, что их народ делает шаг навстречу бездне. И это является подтверждением, что мы все делаем правильно. Украина должна быть под полным военно-политическим контролем России.