15 февраля 2023, 11:01
Горно-штурмовая бригада ВСУ получила наименование нацистской дивизии
Зеленский присвоил горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование «Эдельвейс»
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ название «Эдельвейс». Указ опубликовали на официальном сайте политика.
Аналогичное наименование носила 1-я горнопехотная дивизия ВС нацистской Германии. В указе Зеленского уточняется, что это почетное звание.
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Решение о переименовании 10-й отдельной горно-штурмовой бригады президент Украины принял за образцовое выполнение военными задач по защите «территориальной целостности и независимости Украины».
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Эту бригаду ВСУ сформировали осенью 2015 года. В период с 2016 по 2018 год подразделение участвовало в украинской силовой операции на территории Донбасса.
Весной 2016 года в бригаду включили запрещенный в России националистический батальон «Айдар»* и нацбат «Донбасс». Спустя несколько месяцев эти батальоны вывели из состава бригады.
* «Айдар» — националистический украинский батальон, запрещен на территории России.
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
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