Европейские авиакомпании не пустили россиян в самолет: как защитить свои права | 360°

Мир 04 октября 2022, 23:37 Поделиться Telegram

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Viber Европейские авиакомпании не пустили россиян на борт. Но отстоять свои права можно Адвокат Алексей Скляренко: россияне в ЕС могут противостоять дискриминации авиакомпаний Источник фото: РИА «Новости»

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Европейские авиакомпании отказываются перевозить российских пассажиров. Путешественники не смогли сесть на борт самолетов FinnAir, Ryanair и Lufthansa. Их решение связано с запретом на в некоторые страны Евросоюза. Проживающие в ЕС россияне могут попытаться отстоять свои права и потребовать возмещение морального ущерба.

Дискриминация в аэропорту

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FinnAir не пустила на борт пять россиян в аэропорту Дюссельдорфа. Они купили билеты до Хельсинки. При этом у двоих человек был ВНЖ Германии, но в итоге всех не зарегистрировали на рейс. Россияне связались с перевозчиком, однако им ничем не помогли.

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Похожий случай произошел с российским мужчиной, который хотел вылететь из Хорватии в Хельсинки на борту FinnAir. Сотрудник аэропорта сообщил ему о запрете Финляндии на въезд в страну для россиян. Молодой человек объяснил, что его пункт назначения — Москва, но это не подействовало. Служба поддержки авиакомпании сообщила, что оформить возврат нельзя. Вместо него можно обменять билет на другую дату, писала «Фонтанка».

Источник фото: РИА «Новости» / Наталья Селиверстова

Компания FinnAir заявила, что ссылается на постановление правительства Финляндии. Согласно документу, туристам из России запрещено въезжать в страну и проезжать через нее в другие страны шенгенской зоны. Приехать в Суоми могут только те, у кого есть ВНЖ ЕС или долгосрочные шенгенские визы, писал RTVI.

Немецкая авиакомпания Lufthansa отказала россиянам в вылете во Франкфурте-на-Майне. Там должна была быть пересадка. Сотрудники аэропорта не пустили на борт тех, у кого нет шенгенской визы, писал Telegram-канал «Авиаторщина».

Ассоциация туроператоров России обратила внимание, что в некоторых случаях пограничники могут требовать транзитную визу. Иногда это зависит от гражданства.

Некоторые путешественники столкнулись с ограничениями от лоукостера Ryanair. Россияне не смогли вылететь из европейских стран в Эстонию, Латвию, Литву, Финляндию и Польшу. Но других пассажиров с российскими паспортами все же пустили на их рейсы, писал Telegram-канал «Ну че, народ, погнали».

Источник фото: РИА «Новости» / Александр Кряжев

С 30 сентября Финляндия запретила российским туристам въезд в страну. Власти запретили путешественникам также транзит через Суоми. Латвия, Литва и Эстония ранее закрылись от россиян.

Как действовать россиянам

Адвокат и управляющий партнер Адвокатской конторы «Скляренко и партнеры» Алексей Скляренко напомнил «360», что дискриминация по национальному признаку запрещена в любой стране, а значит люди могут защитить свои права.

«Граждане могут обращаться в России или защищать права по закону той страны, где зарегистрирован перевозчик и под чьей юрисдикцией он находится», — рассказал юрист.

По мнению адвоката, проживающие в ЕС россияне могут компенсировать моральный вред. Он отметил, что в Европе и США выплата за такой ущерб более существенна, чем в России. Соотечественники так же могут попытаться возместить траты на бронирование отеля.

Такие случаи дискриминации россиян в Европе могут участиться. Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“ Александр Осауленко рассказал „360“, что сейчас мир больше не живет в соответствии с международными нормами, и вряд ли это можно изменить.

«На сегодняшний день заморожены счета у государства. Сегодня нет правил, это надо понять. Если мы это понимаем, то четко оцениваем риски, с которыми можем столкнуться [в поездке]», — рассказал Осауленко.

Он напомнил, что россиян предупреждали о возможных провокациях в Европе.

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