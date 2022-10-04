Европейские авиакомпании не пустили россиян в самолет: как защитить свои права | 360°

Европейские авиакомпании не пустили россиян на борт. Но отстоять свои права можно
Адвокат Алексей Скляренко: россияне в ЕС могут противостоять дискриминации авиакомпаний
Источник фото: РИА «Новости»
Европейские авиакомпании отказываются перевозить российских пассажиров. Путешественники не смогли сесть на борт самолетов FinnAir, Ryanair и Lufthansa. Их решение связано с запретом на в некоторые страны Евросоюза. Проживающие в ЕС россияне могут попытаться отстоять свои права и потребовать возмещение морального ущерба.
Дискриминация в аэропорту
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FinnAir не пустила на борт пять россиян в аэропорту Дюссельдорфа. Они купили билеты до Хельсинки. При этом у двоих человек был ВНЖ Германии, но в итоге всех не зарегистрировали на рейс. Россияне связались с перевозчиком, однако им ничем не помогли.
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Похожий случай произошел с российским мужчиной, который хотел вылететь из Хорватии в Хельсинки на борту FinnAir. Сотрудник аэропорта сообщил ему о запрете Финляндии на въезд в страну для россиян. Молодой человек объяснил, что его пункт назначения — Москва, но это не подействовало. Служба поддержки авиакомпании сообщила, что оформить возврат нельзя. Вместо него можно обменять билет на другую дату, писала «Фонтанка».
Источник фото: РИА «Новости» / Наталья Селиверстова
Компания FinnAir заявила, что ссылается на постановление правительства Финляндии. Согласно документу, туристам из России запрещено въезжать в страну и проезжать через нее в другие страны шенгенской зоны. Приехать в Суоми могут только те, у кого есть ВНЖ ЕС или долгосрочные шенгенские визы, писал RTVI.
Немецкая авиакомпания Lufthansa отказала россиянам в вылете во Франкфурте-на-Майне. Там должна была быть пересадка. Сотрудники аэропорта не пустили на борт тех, у кого нет шенгенской визы, писал Telegram-канал «Авиаторщина».
Некоторые путешественники столкнулись с ограничениями от лоукостера Ryanair. Россияне не смогли вылететь из европейских стран в Эстонию, Латвию, Литву, Финляндию и Польшу. Но других пассажиров с российскими паспортами все же пустили на их рейсы, писал Telegram-канал «Ну че, народ, погнали».
Источник фото: РИА «Новости» / Александр Кряжев
С 30 сентября Финляндия запретила российским туристам въезд в страну. Власти запретили путешественникам также транзит через Суоми. Латвия, Литва и Эстония ранее закрылись от россиян.
Как действовать россиянам
Адвокат и управляющий партнер Адвокатской конторы «Скляренко и партнеры» Алексей Скляренко напомнил «360», что дискриминация по национальному признаку запрещена в любой стране, а значит люди могут защитить свои права.
«Граждане могут обращаться в России или защищать права по закону той страны, где зарегистрирован перевозчик и под чьей юрисдикцией он находится», — рассказал юрист.
По мнению адвоката, проживающие в ЕС россияне могут компенсировать моральный вред. Он отметил, что в Европе и США выплата за такой ущерб более существенна, чем в России. Соотечественники так же могут попытаться возместить траты на бронирование отеля.
Такие случаи дискриминации россиян в Европе могут участиться. Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“ Александр Осауленко рассказал „360“, что сейчас мир больше не живет в соответствии с международными нормами, и вряд ли это можно изменить.
«На сегодняшний день заморожены счета у государства. Сегодня нет правил, это надо понять. Если мы это понимаем, то четко оцениваем риски, с которыми можем столкнуться [в поездке]», — рассказал Осауленко.
Он напомнил, что россиян предупреждали о возможных провокациях в Европе.