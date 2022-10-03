Компания FinnAir отказала россиянам в регистрации на рейс до Финляндии | 360°

Мир 03 октября 2022, 03:02 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Компания FinnAir отказала россиянам в регистрации на рейс до Финляндии Авиакомпания FinnAir отказалась российским пассажирам в регистрации на рейс до Хельсинки Pxhere.com

Читать 360tv в

Пять россиян застряли в аэропорту Дюссельдорфа. Компания FinnAir отказалась перевозить их до столицы Финляндии Хельсинки.

Все произошло в воскресенье, 2 октября. Как рассказал один из очевидцев, он приехал в аэропорт с друзьями в качестве переводчика, отметило РИА ФАН. Билеты до Хельсинки компания купила накануне. У двоих человек имеется вид на жительство (ВНЖ) в Германии. Но их вместе с женщиной, которая должна была лететь через Финляндию в Тюмень на похороны, регистрировать на рейс не стали.

Реклама

«Сказали, что по новому закону россиян не сажают. По какому, не уточнили. Так как представителя FinnAir в аэропорту Дюссельдорфа нет, то мы вызвали полицию», — рассказал очевидец.

Реклама

Пока россияне ожидали сотрудников полиции, они связались по горячей линии с перевозчиком. Там туристам из России ничем не помогли, но обещали вернуть деньги, отметил очевидец.

«Полиция поняла ситуацию, но ничего сделать не смогла. Так прямым текстом и сказали: мы понимаем, но для русских запрет», — добавил он.

Финляндия 30 сентября официально запретила въезд в страну россиянам с туристическими и транзитными визами, в том числе с шенгенскими визами третьих стран. Разрешаются деловые поездки, визиты по учебе или в целях лечения.

В Финляндию также смогут въехать владельцы финских квартир или другой недвижимости. Въезд разрешат 10 категориям: членам семьи граждан этой страны и членам семей граждан третьих стран, которые постоянно проживают в Финляндии.

0 0 0 0 0 0