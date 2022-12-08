Мир 08 декабря 2022, 22:50 «Дворцовый переворот» не изменит Украину. Страна останется под контролем Вашингтона Политолог Дудчак: «дворцовый переворот» на Украине приведет к власти новую марионетку США РИА «Новости»

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Скорый «дворцовый переворот» предсказала Украине официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова после последнего визита в Киев заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. В стране сложилась такая ситуация, что любая смена политической верхушки к переменам не приведет, а контроль останется в руках США.

Нехорошее предзнаменование

Визит в Киев замгоссекретаря США Виктории Нуланд российский дипломат назвала неслучайным событием. Во время очередного брифинга Захарова не исключила, что в скором времени на Украине произойдет «дворцовый переворот».

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«Не исключено, что на Украине затевают кадровые перестановки или дворцовый переворот. В правящих кругах обострились разногласия из-за распределения помощи Запада, так что Зеленскому есть над чем задуматься», — подчеркнула она.

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Представитель МИД недвусмысленно намекнула, что визит Нуланд в Киев в 2014 году закончился государственным переворотом. Тогда американский дипломат раздавала собравшимся на Майдане украинцам печенье.

Захарова отметила, что любой визит Нуланд уже является нехорошим предзнаменованием для страны, которой предстоит пережить катастрофические потрясения.

«Правда, уже никого поездки не удивляют. Это нормально, они проверяют, нужно ли еще дровишек подкинуть или огонь все еще теплится», — добавила представитель МИД.

Она подчеркнула, что для американцев, по сути, все равно, кто занимает пост президента Украины. Администрация Белого всегда найдет способ, как его использовать для своей борьбы против России и проведения финансовых махинаций.

Люди-функции

Переворот государственный или дворцовый сейчас проводить на Украине бесполезно. Этот процесс предусматривает смену власти, но новых политиков в стране давно нет. Об этом «360» заявил украинский политолог Александр Дудчак.

«У руля с 2014 года остаются бессменные люди-функции. Одни сменяют других, но все они одинаковые и никакой ценности из себя не представляют. Если у этого памятника отвинтить голову Зеленского и поставить туда голову [главнокомандующего ВСУ] Залужного, то смены социально-политического строя или экономического украла не произойдет», — подчеркнул он.

Политолог пояснил, что поменяется только фамилия руководителя, а внешняя и внутренняя политика останутся прежними.

По мнению Дудчака, США могут провести такую рокировку по щелчку пальцев. Достаточно просто вбросить мысль что «народ хочет перемен». Но пока Вашингтон вполне устраивает Зеленский, выпрыгивающий из штанов, чтобы только понравиться американцам.

«Он иногда позволяет себе вольности, но они в пределах допустимого. Руководству США достаточно нахмурить брови, чтобы он сел на место», — добавил политолог.

Зеленский, заключил он, не делает ничего, чтобы пошло вразрез с политикой США, а значит, и скорая отставка ему не грозит.