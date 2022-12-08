Мир 08 декабря 2022, 13:55 Захарова заявила о подготовке «дворцового переворота» на Украине Представитель МИД Захарова допустила подготовку на Украине «дворцового переворота» РИА «Новости»

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Визит заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд на Украину не является случайным событием. Есть вероятность, что в соседнем государстве вновь произойдет «дворцовый переворот», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в четверг.

«Не исключено, что на Украине затевают кадровые перестановки или дворцовый переворот. В правящих кругах обострились разногласия из-за распределения помощи Запада, так что Зеленскому есть над чем задуматься», — сказала она.

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По словам Захаровой, для Украины любой визит Нуланд является предвестником катастрофических потрясений.

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«Правда, уже никого поездки не удивляют. Это нормально, они проверяют, нужно ли еще дровишек подкинуть или огонь все еще теплится», — добавила дипломат.

О визите Нуланд на Украине стало известно 3 декабря. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщал о встрече с американским политиком, но подробности не привел.