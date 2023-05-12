Эксклюзив 12 мая 2023, 14:47 Дутому Супермену отказали. Евровидение с политикой и антироссийскими выходками, но без Зеленского Политолог Мезюхо: США пытались создать из Зеленского марвеловского героя YouTube

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали выступить с речью в финале Евровидения. Однако это не значит, что ему откажут другие международные площадки. Председатель крымского Центра политического просвещения Иван Мезюхо рассказал «360», что США попытались создать из украинского «гаранта» марвеловского героя, но еще не раз пожалеют об этом.

Далее — прямая речь.

Политизированный конкурс

Европейский вещательный союз врет: Евровидение давно политически мотивированное мероприятие, не имеющее ничего общего со свободой выражения музыкальных исполнителей в творчестве и музыкальном искусстве.

Ярким примером стала неадекватная позиция в отношении России и российских исполнителей, которые ранее участвовали в этом конкурсе. При этом все помнят, как на Евровидении фактически поощрялись политические выходки представителей Украины.

Соцсети

Владимир Зеленский, очевидно, памятуя, что Европейский вещательный союз подыгрывал Киеву и их антироссийской пропаганде, хотел воспользоваться этой площадкой для очередного русофобского информационного вброса.

Однако сегодня ЕВС, видимо, посчитал, что это будет перебором, и отказал Зеленскому. Скорее всего, тут просто было желание избежать критики Евровидения за излишнюю политическую мотивированность конкурса.

Но я убежден, что в любом случае представители Украины на конкурсе пойдут на какую-нибудь русофобскую, антироссийскую выходку.

Зеленский может стать участником Евровидения

Офис президента Украины выстраивает свой международный телемарафон таким образом, чтобы Зеленский выступал абсолютно на всех значимых публичных мероприятиях, вне зависимости от их контекста и тематики.

Зеленскому очень хотелось на «Оскар» — не получилось. Теперь хочется выступить на Евровидении — тоже не вышло. Но завтра он пробьется на какое-нибудь другое мероприятие.

В принципе, если президент Украины так хотел попасть на Евровидение, ему надо вспомнить об артистическом прошлом: нарядиться в костюм Верки Сердючки и отправиться представлять свою страну. В таком виде, думаю, ему дадут там выступать.

Попытка создать дутого Супермена

Я не считаю, что сегодня Зеленскому будут ставить палки в колеса, чтобы ограничивать его выступления на различных международных мероприятиях. Просто есть конкурсы и фестивали, организаторы которых считают откровенную политизацию излишней и действуют более тонко.

Но есть и те, которые готовы предоставлять Зеленскому свою площадку. Этот человек с 24 февраля 2022 года живет в непрекращающемся телемарафоне. Он выступает везде и вся, несет одну и ту же ерунду.

Есть ли усталость от его выступлений? Безусловно. Поставлена ли задача Западом ограничить выступление Зеленского? Нет, потому что это невозможно сделать, ведь сам Запад накачал этого ничтожного политического деятеля дутым рейтингом и дутой популярностью.

Поэтому для части западного политического сообщества Зеленский сродни современному Супермену. Но США, как инициатор этой пиаркомпании, еще пожалеют о том, что из такой посредственности они пытаются сделать марвеловского героя XXI столетия.