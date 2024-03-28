Эксклюзив 28 марта 2024, 23:32 «Дружественный огонь». США выдали свою причастность к теракту в «Крокусе» Блогер «Голос Мордора»: в США хотели, чтобы теракт в «Крокусе» состоялся РИА «Новости»

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Спецслужбы США не стали делиться с Россией известной им информацией о готовящемся теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Причину, которая не позволила американцам направить подробное предупреждение российским чиновникам, озвучил в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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Не знаю, какая муха укусила редакцию The New York Times, но издание опубликовало сенсационное для либеральной прессы признание, что США не передали России всей имеющейся у них информации о вероятном террористическом акте в России, который и произошел впоследствии в «Крокус Сити Холле». А это означает, что информация у них была и вполне вероятно, что она могла бы предотвратить трагедию.

Эта публикация дает обширную почву для размышлений, почему американцы поступили именно так. Ведь на самом деле информация была более, чем общей, да и обращение было не к российским спецслужбам, а именно американским гражданам, которых призвали избегать массовых мероприятий, так как на них может что-то произойти.

РИА «Новости»

С одной стороны, эту информацию можно было рассматривать, как телефонный терроризм на государственном уровне. Ну как школьник, который не хочет писать контрольную, звонком в полицию о заложенной бомбе саботирует работу школы. Тут вот тоже было очень похоже.

С другой стороны, это можно рассматривать не как попытку предупредить террористический акт, а как попытку спасти собственных граждан, чтобы они не попали под огонь.

И получается, что в этом случае — огонь «дружественный», так как по логике американцы не только знали о теракте, но и были не против того, чтобы он состоялся. И очень нелепо теперь выглядят заявления из Вашингтона «мы же вас предупреждали».

Нет, ребят, вы никого не предупреждали и единственный вывод, который можно сделать, сопоставив уже имеющиеся кусочки паззла, — вы не только обладали конкретной информацией, но возможно, что и участвовали в подготовке данной террористической акции. А то, что она «под чужим флагом» — так это тоже ваш стиль.

Конечно, все мы узнаем после следствия. Уверен, что нелюди сейчас активно «поют» на допросах, но есть еще чаты, транзакции, да много чего еще есть, что поможет размотать весь клубок и найти начало ниточки.

Так что лучше бы господам из Вашингтона не мельтешить, а то своим поведением они палят и себя, и своих холопов, будь то бородатые бандиты из исламистской террористической ячейки, либо же чубатые новоевропейцы.