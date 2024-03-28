Мир 28 марта 2024, 16:03 США утаили от России часть информации об угрозе теракта в Crocus City Hall NYT: США передали РФ не все данные об угрозе теракта, боясь раскрыть источники РИА «Новости»

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Спецслужбы США передали коллегам из России неполные сведения об угрозе теракта в Crocus City Hall из-за риска раскрыть свои источники. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников американских и европейских служб безопасности.

«Враждебные отношения России и США не позволили американским чиновникам передать российской стороне информацию о плане террористов сверх предусмотренного из-за опасения раскрытия других разведывательных данных», — заявили журналисты.

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Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что США действительно предупреждали о подготовке теракта, но эти сведения носили неконкретный и общий характер.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске произошел вечером 22 марта. В здание ворвались несколько вооруженных человек и открыли огонь по людям в упор, а также устроили пожар. В результате ЧП погибли 143 человека, писал RT.