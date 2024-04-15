Мир 15 апреля 2024, 02:16 Домашнее насилие сделали криминальным в Казахстане. Почему закон забуксовал в России Депутат Останина: россияне не поддержат закон о домашнем насилии Freepik

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Казахстан всколыхнула новость о суде над обвиняемым в убийстве жены Салтанат Нукенововой бывшим министром экономики Куандыком Бишимбаевым. Дополнительный резонанс делу предали прямые трансляции из зала суда с показаниями улыбающегося обвиняемого. Под давлением общества парламент принял закон о домашнем насилии и отправил на подпись президенту. В России подобный законопроект вносили на рассмотрение Госдумы несколько раз, но до последнего чтения он не дошел ни разу.

Убийство за восемь часов

В последний раз Салтанат Нукенову видели живой в ресторане BAU в Астане 9 октября 2023 года. Туда она приехала вместе с Бишимбаевым после концерта, во время которого пара поссорилась. Конфликт продолжился в VIP-зоне заведения.

По версии обвинения, пьяного Бишимбаева вывели из себя слова женщины, которая заявила, что уходит от него. Нукенова успела вызвать такси, но из ресторана так и не вышла. Нетрезвый мужчина сначала бил ее кулаками по голове, а потом начал пинать ногами. Женщина вырвалась и закрылась в туалете, но Бишимбаев выбил дверь и начал ее душить.

После того, как Нукенова потеряла сознание, бывший министр позвонил своему двоюродному брату, владеющему рестораном, и потребовал, чтобы тот приехал. В показаниях свидетель заявил, что Нукенова лежала без сознания и хрипела. Вокруг нее разливалась кровь и валялись вырванные волосы. Мужчины положили девушку на диван и через несколько часов она умерла.

Unsplash

Медицинская экспертиза установила, что первые травмы Нукенова получила за восемь часов до смерти.

Бишимбаева задержали в ту же ночь, а через два дня арестовали, как подозреваемого по делу об убийстве. Суд начался только в конце марта.

Давние претензии

Представляющие интересы адвокаты Бишимбаева добились того, чтобы дело рассматривала коллегия присяжных, а суд проходил в открытом режиме. Это требование удовлетворили, все заседания суда транслировались в прямом эфире на YouTube.

Поведение обвиняемого, который с улыбкой и смехом сопровождал показания брата и матери погибшей возмутили жителей Казахстана. Но самым большой резонанс вызвали его показания.

Бишимбаев рассказал, что до свадьбы Слатнат встречалась с местным бизнесменом, который был женат, обвинил ее в злоупотреблении алкоголя и необоснованных вспышках ревности и даже избиениях.

«Она умела прям кидаться. Она кидалась с кулаками и ногами драться полноценно. Я никогда не видел, чтобы женщина могла так кидаться на мужчину и так его оскорблять», — подчеркивал обвиняемый.

YouTube

Присутствующая при этих показаниях мать погибшей напомнила, что дочь в два раза меньше мужчины. На вопрос обвинения, почему Бишимбаев не развелся, он предпочел не отвечать.

Звонок ясновидещей

Рассказывая о ночи гибели Салтанат, обвиняемый заявил, что все началось с очередного скандала. Они уехали с концерта в ресторан, где вместе заперлись в туалете, чтобы выяснить отношения без посторонних. Тогда же женщина на его глазах смыла в унитаз украшения, которые он ей подарил. Бишимбаев заявил, что его жена сама билась головой об унитаз, так как плохо себя контролировала.

«Я немножко опешил, просто наблюдал за тем, что происходит. Она, приподнимаясь, была в каком-то, как в нокдауне, она плохо контролировала себя», — пояснил он.

По его словам, не сдержался он после того, как Нукенова сказал ему обидную фразу.

Я подошел к ней, схватил за волосы, дал ей четыре пощечины сильных: две с левой руки и две с правой руки. Она в какой-то момент, видимо, упала. <…> Я пнул ее раза три-четыре по бедру, по ягодице. Куандык Бишимбаев показания в суде

Бишимбаев признался, что поднимал избитую женщину, потащив за волосы. В какой-то момент она сама сделала два шага, но снова упала. Потом спутница пришла в себя и села на диван. Бишимбаев добавил, что такая резкая смена состояния ввела его в ступор. Он решил, что супруга его разыграла.

Я позвонил знакомой ясновидящей, спросил, все ли в порядке <…> Она сказала, что Салтанат просто устала и сильно выпила, до вечера поспит и придет в себя. Куандык Бишимбаев показания в суде

Но в ходе заседания прокуратура зачитала переписку Бишимбаева с владельцем ресторана. В ней обвиняемый просил удалить все видеозаписи с камер, а телефон женщины не выключать и отвезти домой. Но все снятые записи сохранились. Их показали в зале суда.

Представляющая интересы Бишимбаева адвокат Лейра Рамазанова заявила, что никакого убийства с особой жестокостью она не увидела. В качестве примера она привела приговор в 20 лет для жителя Киргизии, который отрезал жене нос и уши.

Особое внимание жителей Казахстана к процессу связано еще и с тем, что Бишимбаев уже бывал на скамье подсудимых. В марте 2018 года его приговорили к 10 годам лишения свободы за взятки. Всего через 11 месяцев занимавший тогда пост президента Казахстана Нурсултан Назарбаев помиловал бывшего министра, и в октябре 2019 года Бишимбаев освободился условно-досрочно.

Реакция общества и закон о домашнем насилии

Еще во время расследования уголовного дела казахстанские пользователи социальных сетей устроили флешмоб с хештегом «ЗаСалтанат». Они призвали законодателей ввести уголовную статью за домашнее насилие. В пресс-службе сената республики заявили, что за несколько дней получили более пяти тысяч обращений от избирателей.

Соцсети

На этой неделе закон приняли. В пояснительной записке говорится, что документ усовершенствует основы государственной политики по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.

Бывшую административной статью за умышленное причинение легкого вреда здоровью сделали уголовной, Но наказание осталось прежним: штраф до 738,4 тысячи тенге (1650 долларов), общественные работы или арест до 50 суток. Также осталось без изменений наказание за побои: штраф в 295,3 тысячи тенге (660 долларов) или арест на срок до 25 суток.

За причинение тяжкого или среднего вреда здоровью теперь нарушителю грозит только тюрьма. Ранее осужденные могли отделаться только ограничением свободы.

Насилие не разделяется на виды

Для России вопрос домашнего насилия стоит также остро. Многие еще не забыли дело сестер Хачатурян, расправившихся с отцом за постоянные издевательства и дело кемеровской студентки Веры Пехтелевой погибшей от 50 ударов ножом, которые ей нанес Владислав Канюс. С ним девушка рассталась накануне и приехала забрать свои вещи.

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в комментарии «360» призвала не сравнивать эти случаи с судом над экс-министром экономики Казахстана.

«У сестер Хачатурян да и в других случаях не было таких высокопоставленных чиновников, как сейчас эта история в Казахстане. Ну и отец сестер все же понес свое наказание», — заявила она.

Останина пояснила, что домашнее насилие не должно отличаться от других видов преступлений вообще. Поэтому действующих сейчас статей Уголовного кодекса вполне достаточно.

Почему должно отличаться наказание для человека, который груб с окружающими и ведет себя также по отношению к семье и детям? Нина Останина Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Она добавила, что главная проблема в законе о домашнем насилии, сложное отношение в обществе. Многие женщины сначала пишут заявления в полицию на рукоприкладство супруга, потом, понимая, что останутся одни с детьми, забирают его назад.

«Большой общественной поддержки эта тема у нас не находит. Предложение о выделении домашнего насилия появлялись неоднократно», — отметила Останина.

Депутат добавила, что заявление могут подать и соседи, но их же потом сделают виноватыми, если вечером поскандалившие супруги на утро помирились, а сообщение в полиции на них уже лежит.

РИА «Новости»

Рассказывая о последней версии закона о криминализации домашнего насилия, Останина заявила, что его авторы отреагировали на случаи громких разводов «гламурных семей».

«Они создавались не по любви, а по расчету. Когда пришло осознание, что уже есть дети и интересы на стороне, то встал вопрос о разделе имущества. Это и послужило внесению закона, созданного по образцу европейских стран. Но мы другие и семьи у нас другие», — заявила Останина.

Депутат пояснила, что для россиян важны традиции и ценности. Необходимо возрождать правильное воспитание детей и молодежи, чтобы не допустить случаев насилия семье в будущем.

«Главный метод профилактики домашнего насилия — осознанное принятие решения при создании семьи. Не погоня за папенькой с деньгам без любви. А действительно осознанное решение», — пояснила собеседница «360».

Она подчеркнула, что закладываться такие нормы должны с раннего возраста.