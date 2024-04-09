Эксклюзив 09 апреля 2024, 22:31 «Убивал восемь часов». В Казахстане судят экс-министра национальной экономики за убийство жены Журналист Малашенко: новые подробности появились в деле Салтанат Нукеновой Телеканал «360»

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В деле жены экс-министра национальной экономики Казахстана Салтанат Нукеновой появились новые подробности — Алматинский институт судебных экспертиз провел дополнительные исследования. Эксперты подтвердили, что к смерти девушки привели именно удары по голове, а не падение с высоты собственного роста, то есть несчастный случай, как утверждал ее муж — подсудимый Куандык Бишимбаев. Однако свою вину он так и не признал, рассказала в авторской колонке ведущая «360» Екатерина Малашенко.

Далее — ее прямая речь.

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Что случилось?

Убийство 31-летней Салтанат Нукеновой произошло в ночь с 8 на 9 ноября 2023 года. После концерта супруги отправились в ресторан, владельцами которого является семейство Бишимбаевых.

Там между ними вспыхнула ссора и Куандык начал избивать жену: в суде он сам рассказал, что подошел, схватил ее за волосы и несколько раз ударил по голове. Девушка упала, и он продолжил бить ее ногами. Но и это еще не все.

Бишимбаев решил, что жена «издевается» над ним и в суде рассказал, что повел ее в туалет, чтобы она «умылась». Однако следствием установлено, что девушка попыталась скрыться в одной из комнат, где ее настиг разъяренный супруг и начал душить. От полученных травм Нукенова скончалась.

Это не первая подобная ссора

Салтанат не раз собиралась уйти от мужа и даже сообщала об этом своему отцу. Однако каждый раз Куандыку удавалось вымолить прощение и все повторялось снова.

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Больше всего в этой истории меня поразило, что в тот роковой вечер никто не вмешался в конфликт — помочь девушке никто даже не пытался! Объяснений этому факту два, и оба они чудовищны. Это был ресторан Бишимбаевых, и сотрудники просто не решились перечить хозяину или посчитали происходящее нормальным.

Надо сказать, такое поведение нормальным посчитали многие знакомые Бишимбаева — сейчас в Казахстане отменяют артиста Jah Khalib и еще нескольких блогеров. В совместном подкасте с Бишимбаевым они обсуждали, что девушки сами провоцируют мужчин на насилие откровенным внешним видом.

Почему экс-министр еще не получил срок?

Казалось бы, доказательства убийства безапелляционные: мотив, видео с камер наблюдения, заявления свидетелей, но… приговора нет!

В СМИ не раз писали о подкупе судьи, особенно если учесть высокую должность Бишимбаева. Он был министром национального развития страны. На заседаниях подсудимый твердит, что не убивал жену, а к смерти привел несчастный случай.

РИА «Новости»

Для вынесения приговора в данном случае важна не столько точная причина смерти, сколько факт отсутствия раскаяния. Бишимбаев не может отрицать, что причастен к убийству жены, но он не рвет на себе волосы, не умоляет ее родителей о прощении. Он спокойно говорит: «Я пнул ее раза четыре». То есть даже сейчас, после смерти, по идее, близкого человека, он будто ее обвиняет в нынешних проблемах в своей жизни. А это прямое доказательство если не убийства, то того, что он — чудовище!

По-моему, одного этого достаточно, чтобы отправить его далеко и на долгие годы. Хотя бы для того, чтобы к другим женщинам не приближался. И все же остается вопрос: что женщины находят в таких мужчинах? И почему терпят такое отношение к себе? Лично мне никогда не найти объяснений.