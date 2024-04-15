Эксклюзив 15 апреля 2024, 15:34 Девиантность под влиянием пропаганды. Кто и зачем меняет пол за рубежом Психолог Кичаев: адекватные родители не разрешат ребенку сменить пол dpa / Global Look Press

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В Германии приняли закон, разрешающий населению менять пол один раз в год. Это смогут делать даже дети — с разрешения родителей. Как такое нововведение повлияет на общество и кто решается на гендерный переход, выяснял в материале «360».

Закон назвали «Актом о самоопределении». За него проголосовали 374 депутата, против были 251, еще 11 воздержались.

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Согласно документу, для смены пола в документе взрослому человеку будет достаточно написать заявление в ЗАГС. Отказаться от решения можно в течение трех месяцев.

Смена пола стала возможна для детей. До 14 лет соответствующее заявление должен написать родитель, с 14 до 18 — сам ребенок, однако разрешение опекунов тоже потребуется.

IMAGO/Michael Bihlmayer / Global Look Press

Далее — прямая речь.

1 Социальный психолог Александр Кичаев Кто меняет пол за границей Самый главный признак — это клиническое нарушение, определенная девиантность. Как правило, такие люди не удовлетворены своей жизнью, собой, делают это под влиянием пропаганды. Они видят выход из затруднительной ситуации в изменении своей идентичности. За этим скрывается ощущение того, что «я в этой жизни никому не нужен в своем нормальном состоянии», «я не удовлетворен собой и всем, что происходит вокруг». Как смена пола может повлиять на ребенка Если родители адекватные, они дадут ребенку созреть, стать человеком, который готов реально оценить риски этой операции. Для этого, как правило, нужно пройти все этапы взросления. И к 17-18 годам человек уже может более-менее реально оценивать, что он вообще за личность. Это самые первые ростки социальной зрелости. Если родители берут на себя ответственность, то это говорит об их незрелости. То есть они сами не разобрались в себе, слишком зомбированы. Они лишают ребенка возможности принять решение, став более-менее социализированным.

2 Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный При чем тут «золотой миллиард» Такое решение приведет к снижению рождаемости. Также будет меняться менталитет. США и европейским странам вбрасывается мысль, что брак — это совершенно не то, что было раньше. Это не союз мужчины и женщины, а нечто эфемерное и ненужное. Есть такая конспирологическая теория, что чтобы всем было хорошо, нужно оставить один миллиард населения на Земле. При этом несколько тысяч человек будут элитой, а остальные будут работать на них. Это давняя идея. Закон о смене пола вписывается в эту концепцию. Jesus Merida / Keystone Press Agency / Global Look Press С медицинской точки зрения это приведет к различным психическим заболеваниям, сексуальным расстройствам. В одной из своих песен Игорь Тальков пел: «Все, что было аморально, стало не аморально». Этого добиваются нынешние руководители Германии и других европейских стран. Более того, во Франции премьер-министр — официальная «жена» министра иностранных дел (речь идет о Стефане Сежурне и Габриэле Аттале — прим. ред.) Это уже вышло на такой уровень, который раньше был немыслим. И все это пропагандируют как норму. Разрешение любых табу — всегда плохо, потому что это меняет психологию и ментальность людей. Я считаю, что продолжение этого процесса приведет к снижению рождаемости, падению нравственности и другим последствиям.