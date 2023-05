Мир 27 мая 2023, 00:27 Десятилетия пропаганды и зависимость от США. Украина не сдаст территории Донбасса без боя Политолог Подлесный: предложение по миру на Украине Ли Хуэя не выгодно США и Западу Официальный сайт президента Украины

Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй призвал скорее завершить конфликт на Украине при условии, чтобы новые территории оставили России. Предложение не было официальным. Однако если китайская сторона выступит с подобной идеей, вряд ли кто-то согласится: Украина не примет решение без США, а американским властям и их западным союзникам выгодно, чтобы противостояние длилось бесконечно.

Сайт МИД России

Глава российского МИД Сергей Лавров принял спецпредставителя 26 мая. Именно Ли Хуэй с 2009 по 2019 годы работал китайским послом в России.

Лавров отметил личный вклад спецпредставителя в укрепление двустороннего сотрудничества. В рамках встречи они затронули и украинский конфликт, и перспективы его урегулирования. Российский дипломат выразил признательность КНР за взвешенную позицию в отношении кризиса.

Глава МИД России подтвердил приверженность Москвы политико-дипломатическому разрешению конфликта, отметив созданные украинской стороной и ее западными кураторами серьезные препятствия для возобновления мирных переговоров. Пресс-служба МИД

По данным The Wall Street Journal, Ли Хуэй во время встречи с европейскими дипломатами призвал завершить украинский конфликт, но при этом оставить новые регионы в составе России.

«Посланник Китая дал четкий и точный посыл: американские союзники США в Европе должны сделать все для прекращения огня с условием сохранения Россией ее новых регионов», — подчеркнули авторы публикации.

Ли Хуэй указал на важность быстрых действий в этом направлении, пока конфликт на территории киевского режима не приобрел еще большие масштабы. Но, как уточнили в статье, китайскому дипломату дали понять, что завершение кризиса не в интересах мирового сообщества, если российская сторона не выведет свои войска с Украины.

РИА «Новости»

Конституция не позволит

Рассматривать высказывание Ли Хуэя о сохранении новых территорий в составе России как официальную позицию Пекина невозможно, заявил директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. Если даже The Washington Post или The New York Times писали подобное, никакого влияния на понятие «официальное сообщение» это не окажет.

«[Эту позицию Китая] официально никто не озвучивал. <…> Поэтому мы можем говорить только о том, что произошел некий вброс информации, чтобы провести впоследствии анализ реакций на это сообщение», — сказал Подлесный.

Pxhere

Теоретически предложение китайского спецпредставителя является миротворческим. Но, как отметил эксперт, это не более чем временная мера.

Стороны конфликта все равно будут наращивать силу и не сбавят напор. Россия, уточнил Подлесный, не может оставить за Украиной Запорожье, Херсон и другие оккупированные киевским режимом территории. Это будет как минимум противоречить Конституции страны.

[Сдать территории] не могут и украинцы, поскольку это противоречит и их конституции. И для них очень важно <…> все забрать. Поскольку там уже три десятилетия идет внушение населению о том, что Украина — это страна в границах 1991 года. То есть вместе с Крымом. Геннадий Подлесный директор Центра прикладной социологии и политологии

Украина не примет решение без США

Если нынешний президент Украины Владимир Зеленский или его будущий преемник согласятся отдать без боя территории Донбасса и Крыма, их предадут анафеме и назовут предателями. После этого возникнет новый Майдан, и последствия его понятны, заверил Подлесный.

Политолог подчеркнул, что вне зависимости от инициатив Китая, даже если это будет официальное предложение страны, Украина не примет решение самостоятельно.

«Мы должны четко понимать, что Украина не субъектна, и все решения будут принимать в Соединенных Штатах. <…> США выгодно продолжение конфликта. И те бюджеты, которые заложены и в США, и в Европе под военно-промышленные комплексы, наталкивают политиков к тому, чтобы он длился бесконечно долго», — подчеркнул Подлесный.

Поводов отклонить подобное предложение более чем достаточно. И реализации такого плана быть не может, заключил он.