Мир 26 мая 2023, 18:08 Россия подтвердила приверженность к решению конфликта на Украине дипломатическим путем Лавров заявил о приверженности России к решению украинского конфликта путем дипломатии РИА «Новости»

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Россия привержена к разрешению конфликта на Украине политико-дипломатическим путем. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров на встрече со спецпредставителем китайского правительства по делам Евразии Ли Хуэем, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Глава МИД России подтвердил приверженность Москвы политико-дипломатическому разрешению конфликта», — отметили в министерстве.

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Лавров подчеркнул, что киевский режим и его западные сторонники создали серьезные препятствия для возобновления мирных переговоров.

Также российский дипломат выразил признательность китайской стороне за взвешенную позицию в отношении украинского конфликта.

Лавров высоко оценил готовность КНР сыграть важную и позитивную роль в разрешении кризиса. Глава российского МИД и китайский спецпредставитель обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, добавили в министерстве.

Ли Хуэй в свою очередь призвал завершить конфликт на Украине, сохранив при этом новые регионы в составе России. По его мнению, в этом направлении нужно действовать как можно быстрее, чтобы конфликт не разросся еще больше.