Мир 02 марта 2023, 00:30 Демонстративная игра мускулами. США превратили самолет E-6B Mercury в инструмент пропаганды Политолог Мезюхо: переброска E-6B Mercury в Исландию — пропаганда со стороны США Pxhere

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Власти США переправили в Европу борт управления и связи E-6B Mercury, который некоторые СМИ успели окрестить самолетом «Судного дня». Подобный жест — не что иное, как «игра в мускулы». Американцы решили убедить своей акцией весь мир, что дела у коллективного Запада на Украине не так уж и плохи.

Приземление в Европе

После того, как Россия приостановила свое участие в ДСНВ, в Исландию прибыл E-6B Mercury. Штаб командования американских войск в Европе (USEUCOM) заявил, что самолет выполнил посадку в рамках выполнения операции в зоне его ответственности.

Командование и подразделения USEUCOM проводят арктические учения вместе с союзниками и партнерами США на регулярной основе. В них оттачивают «навыки быстрого развертывания крупных боеспособных сил», уточнил ТАСС.

United States Air Force

Ряд СМИ писали, что в Исландию якобы прилетел самолет «Судного дня» США. Но, несмотря на схожие возможности, E-6B Mercury таковым не является. Самые известные модели подобных специализированных военных машин — американские E-4B и российские Ил-80. Именно за ними и закрепилось столь грозное название.

Тем не менее, E-6B Mercury может выполнять функции командного пункта Стратегического командования ВС США, а также самолета-ретранслятора обеспечения связи с подводными лодками американских ВМС, оснащенными ядерными ракетами.

На базе планера коммерческого авиалайнера Boeing-707 создали 16 самолетов E-6B Mercury. Они должны были заменить турбовинтовые EC-130Q. Техника поступила на вооружение ВМС США в период с 1989 по 1992 годы. В 1997–2003 годах ее модернизировали.

Pxhere

В состав экипажа E-6B Mercury входят 14 человек, его полный вес — 155,128 тонны. Крейсерская скорость самолета составляет 842 километра в час, а практическая дальность — до 11 860 километров.

Спектакль по украинскому сценарию

Переброска такого самолета в Европу является очередной демонстрацией силы со стороны США, заметил политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. И Соединенные Штаты, и Запад в целом, обратил он внимание в беседе с «360», демонстрируют, что готовы биться до конца, причем на Украине.

Акцию Мезюхо во многом счел пропагандистской и усомнился в ее эффективности с точки зрения воздействия на российскую аудиторию. Вполне вероятно, что такой шаг направлен на демонстрацию влияния на политическое и гражданское сообщество западного блока государств. Именно им необходимо пояснять, что «США и в целом коллективный Запад якобы не проигрывают на Украине и могут победить Россию в этом противостоянии».

Это игра в мускулы. Совершенно глупое разбазаривание бюджетных денег американских налогоплательщиков. Иван Мезюхо. политолог

Для России, по мнению политолога, перемещение E-6B Mercury в Исландию ничего не изменит: страна в принципе, хотя бы исходя из последнего сложного года, готова к любому развитию событий.

«Было бы наивно полагать, чтобы кто-то из нашего политического руководства испугался этого самолета <…>. Даже смешно обсуждать», — заключил Мезюхо.

Предназначение самолетов Апокалипсиса

Такие воздушные суда — самолеты «Судного дня» — есть не только в США, но и в России. С их борта в случае необходимости можно подать команду на ответный удар, объяснил в беседе с «360» военный историк Юрий Кнутов.

«То есть в том случае, если наземные командные пункты руководства страны <…> не могут по каким-то причинам отдать приказ, используется данный самолет», — сказал он.

Самолет оснащен надежной системой защиты, в том числе и от радиации. Борт «Судного дня» способен выдержать электромагнитное и световое излучение, а также достаточно долго находиться в воздухе. Можно сказать, что он представляет собой «летающий штаб».

Россия, подчеркнул Кнутов, периодически проводит учения с подобными самолетами по отработке различных задач в воздухе.

«Сейчас у них может измениться функция в связи с тем, что произошла консолидация стран НАТО. Великобритания, Франция и США выступают как единое целое. Возможна тренировка ядерных сил этих трех стран с подключением наземных баз, где хранится тактическое ядерное оружие США», — отметил военный историк.