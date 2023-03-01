Мир 01 марта 2023, 20:35 Американский самолет «Судного дня» приземлился в Европе США перебросили в Исландию самолет «Судного дня» после приостановки Россией ДСНВ Twitter

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Военный самолет E-6B Mercury США, обеспечивающий связь со атомными подводными лодками и имеющий систему по запуску межконтинентальных баллистических ракет, прибыл в Исландию. Об этом на своей странице в Twitter сообщил штаб командования американских войск в Европе (USEUCOM)

Согласно опубликованному сообщению, приземление прошло в рамках выполнения операции в зоне ответственности USEUCOM.

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«Экипаж встретился с послом США в Исландии Кэррин Патман и другими дипломатическими и военными руководителями», — говорится в тексте заявления.

Борт называют самолетом «Судного дня», потому что его основное предназначение — сохранение связи американского командования со всеми силами во время ядерной войны.

Система управления позволяет с воздуха автоматически проводить запуск межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, а также сохранять связь с атомными субмаринами, которые находятся на боевом дежурстве.

Появление самолета «Судного дня» произошло в минувший вторник, 28 февраля, когда президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения пунктов Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Как отметил «Интерфакс», это не первое наращивание американскими военными ядерных сил в странах Европы. В минувшую пятницу, 24 февраля, USEUCOM сообщил о прибытии на испанскую базу Морон четырех стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress, способных нести ядерное оружие.

В официальном заявлении говорилось, что самолеты перебросили из Северной Дакоты для укрепления отношений с союзниками по НАТО. В ведомстве отметили, что бомбардировщики примут участие в учениях и операциях в европейском регионе.