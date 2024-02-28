Эксклюзив 28 февраля 2024, 17:27 Декларация депутатов Приднестровья стала криком о помощи ко всему миру Профессор Харитонова: Приднестровью грозит гуманитарный кризис из-за Молдавии Reinhard Koester / Global Look Press

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Принятая на VII съезде депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики декларация — крик о помощи страны, стоящей на пороге гуманитарной катастрофы. Поэтому адресатами обращения стали Россия, европейские и международные структуры, которые могут оказать давление на Молдавию, проводящую жесткую экономическую политику. Об этом в комментарии «360» заявила доктор политических наук и профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.

Давление Молдавии

Собеседница «360» заметила, что Молдавия ведет экономическое освоение территории Приднестровья и при этом душит таможенной политикой бизнес непризнанной республики

«Местные предприятия теряют рынки, производства снижаются, зарплаты не выплачиваются. Возникли предпосылки к гуманитарной катастрофе», — заявила Харитонова.

Профессор добавила, что съезд депутатов всех уровней — самый мощный инструмент внешней и внутренней политики Приднестровья, которому грозит серьезный кризис. Тем более что Молдавия своим поведением нарушила ранее достигнутые договоренности о праве непризнанной республики вести самостоятельную экономическую политику.

В давлении на Приднестровье молдавским властям помогает Украина. Регион зажат между двумя республиками и без внешнего вмешательства справиться с проблемой не сможет.

«Надеюсь, что этот клич о помощи, связанный с реальной гуманитарной катастрофой в Приднестровье, услышат мировые акторы и примут меры, чтобы не допустить эскалации в регионе», — добавила Харитонова.

Страх эскалации

Разошедшиеся сообщения о том, что депутаты Приднестровья во время съезда могли попросить о включении региона в состав России, профессор РАНХиГС назвала вбросом. Она пояснила, что за ним стоит местный политик — называющий себя оппозиционером Геннадий Чорба.

Харитонова напомнила, что референдум о включении в состав России прошел в Приднестровье еще в 2006 году, когда почти все жители высказались за это решение. Сейчас из-за сложной геополитической обстановки, если бы депутаты приняли такое решение, в регионе появилась бы еще одна горячая точка.

Молдавия и Украина получат повод к тому, что называют «наведением конституционного порядка», а по факту это станет ликвидацией приднестровской государственности военным путем. Сейчас все этого избегают. Наталья Харитонова профессор РАНХиГС

Она добавила, что именно поэтому после разгона сообщения Чорбы о присоединении Приднестровья опровержения выпустили Главное управление разведки Украины и Служба информации и безопасности Молдавии. Обе республики опасаются дополнительного обострения в регионе.

По итогам съезда депутаты Приднестровья приняли декларацию с обращением к России, генсеку ООН, ОБСЕ, Европарламенту, Межпарламентской ассамблее СНГ и Международному комитету Красного Креста с просьбой оказать давление на Молдавию, не допустить эскалации в регионе и обеспечить сохранение прав жителей непризнанной республики.