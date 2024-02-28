Важное 28 февраля 2024, 15:33 Приднестровье попросило защиты России от экономической блокады Молдавии Депутаты Приднестровья запросили защиту России от давления Молдавии Reinhard Koester / Global Look Press

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Съезд депутатов Приднестровья принял декларацию с решением обратиться к Федеральному собранию России с просьбой о защите от экономического давления со стороны Молдавии. Также в своем заявлении парламентарии призвали вернуться к переговорному процессу в формате 5+2. Текст документа опубликовали на сайте Верховного Совета непризнанной республики.

«Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдавии», — указали в тексте декларации.

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Авторы напомнили, что Россия обладает статусом гаранта и посредника в переговорном процессе с Молдавией. Кроме того, на территории непризнанной республики живут более 200 тысяч россиян.

«Приднестровье будет настойчиво бороться за собственную идентичность, права и интересы приднестровского народа и не откажется от их защиты, невзирая на любые формы шантажа и внешнего давления», — подчеркнули депутаты в принятом документе

В ходе заседания приднестровские народные избранники также направили обращение на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в Межпарламентскую ассамблею СНГ, ОБСЕ, Европарламент и Международный Комитет Красного Креста с просьбой о содействии в сохранении социальных и гуманитарных прав, а также интересов и свобод жителей левого берега Днестра.

Депутаты всех уровней приехали в Тирасполь, чтобы провести первый за 18 лет общий съезд. Общественные избранники выразили свое недовольство введением Молдавией с 1 января 2024 года пошлин на все товары, которые идут в регион.

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что это попытка по удушению экономики и провоцирования социального кризиса. Он подчеркнул, что из-за решения Молдавии в аптеках и больницах закончились лекарства, на заправках — топливо, а экспорт всех предприятий заблокирован.

Перед проведением съезда депутатов всех уровней Приднестровья появилась информация, что по итогам заседания участники утвердят обращение о присоединении к России. Автором сообщения оказался бывший глава государственной службы информации непризнанной республики Геннадий Чобра, ранее осужденный за экстремизм.

Заместитель председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Галина Антюфеева назвала такое мнение нагнетанием. Она добавила, что сейчас важно поддерживать позиции главы региона, который выступает за выстраивание мирных отношений со всеми странами.