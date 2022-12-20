Мир 20 декабря 2022, 23:29 Миграционный кризис у южной границы назвали вторжением в США Ведущий Fox News Карлсон: миграционный кризис у южной границы стал вторжением в США РИА «Новости»

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Миграционный кризис на южной границе США стал для страны настоящей катастрофой. Скопление людей угрожает ее безопасности, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

«Это вторжение в нашу страну. У нас больше нет границы. <…> Техас не установил контроль и охрану над границей — Соединенные Штаты оказались переполнены нелегальными мигрантами из разных стран», — сказал он.

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Как отметил телеведущий, за последний год нелегалов в приграничном городе Эль-Пасо стало больше на 280%. Такой рост стал причиной снижения уровня жизни и разгула преступности. Если раньше населенный пункт процветал, то сейчас ситуация в нем больше походит на состояние войны. Мэр Эль-Пасо Оскар Лизер уже объявил о введении чрезвычайного положения в связи с быстро ухудшающейся обстановкой.

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Ране режим чрезвычайной ситуации ввели и в Нью-Йорке. Причиной стал наплыв нелегальных мигрантов и беженцев. По данным мэра города Эрика Адамса, речь идет о 17 тысячах человек. В основном беженцы прибывают в Нью-Йорк из Южной Америки.