Сколько активов России может находиться в США и Европе?

Принятие законопроекта о конфискации российских активов, одобренного палатой представителей конгресса США, уже вопрос времени. Но что скрывается за громкой формулировкой «конфискация»? О планах Вашингтона перейти в «режим отжима» — в материале «360».

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Сколько активов России может находиться в США и Европе?

По данным, опубликованным спикером Госдумы Вячеславом Володиным, в мире заморозили 280 миллиардов долларов, принадлежащих России. Из этой суммы в Штатах находится порядка пяти-шести миллиардов долларов. А вот львиная доля активов лежит на счетах в Евросоюзе.

Заметим, что общая доля российских активов, хранившихся за пределами страны, все это время неуклонно снижалась: 10 лет назад, в памятном 2014 году, на зарубежных счетах находилось примерно полтора триллиона долларов, из которых триллион составляли прямые, портфельные и прочие инвестиции.

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал «360», что на сегодня российские государственные активы в большинстве своем вложены в американские и европейские долговые ценные бумаги. Но этим дело не ограничивается.

Это могут быть бумаги, акции или облигации промышленных предприятий, купленные и оставленные в зарубежных депозитариях, в правовом отношении они равны вне зависимости от того, физические они или записаны номерами. Еще это может быть недвижимое имущество — в первую очередь посольские здания. Михаил Беляев

Экономист успокоил на тему золотовалютного резерва России, который все-таки остается на родине и обеспечивает отечественные деньги.

«Много говорят о 300 миллиардах Центробанка, которые расположены за рубежом, но по-моему, „металлической части“ там нет. У нас есть возможность самим хранить золото в металлическом виде в отличие от некоторых стран, которые размещают его в Америке и Лондоне», — пояснил Беляев.