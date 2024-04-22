22 апреля 2024, 18:55
Бандитский Вашингтон. Что скрывается за «конфискацией» активов и как может ответить Россия
Финаналитик Беляев: США слукавили о конфискации российских активов
Принятие законопроекта о конфискации российских активов, одобренного палатой представителей конгресса США, уже вопрос времени. Но что скрывается за громкой формулировкой «конфискация»? О планах Вашингтона перейти в «режим отжима» — в материале «360».
Сколько активов России может находиться в США и Европе?
По данным, опубликованным спикером Госдумы Вячеславом Володиным, в мире заморозили 280 миллиардов долларов, принадлежащих России. Из этой суммы в Штатах находится порядка пяти-шести миллиардов долларов. А вот львиная доля активов лежит на счетах в Евросоюзе.
Заметим, что общая доля российских активов, хранившихся за пределами страны, все это время неуклонно снижалась: 10 лет назад, в памятном 2014 году, на зарубежных счетах находилось примерно полтора триллиона долларов, из которых триллион составляли прямые, портфельные и прочие инвестиции.
Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал «360», что на сегодня российские государственные активы в большинстве своем вложены в американские и европейские долговые ценные бумаги. Но этим дело не ограничивается.
Это могут быть бумаги, акции или облигации промышленных предприятий, купленные и оставленные в зарубежных депозитариях, в правовом отношении они равны вне зависимости от того, физические они или записаны номерами. Еще это может быть недвижимое имущество — в первую очередь посольские здания.
Михаил Беляев
Экономист успокоил на тему золотовалютного резерва России, который все-таки остается на родине и обеспечивает отечественные деньги.
«Много говорят о 300 миллиардах Центробанка, которые расположены за рубежом, но по-моему, „металлической части“ там нет. У нас есть возможность самим хранить золото в металлическом виде в отличие от некоторых стран, которые размещают его в Америке и Лондоне», — пояснил Беляев.
Как США собираются оформить конфискацию российских активов?
Вопрос, конечно, со звездочкой. Может быть, американские власти и хотели бы прибрать к рукам российские активы, как булгаковский Швондер пару комнат профессора Преображенского, но это привело бы к таким последствиям, что можно будет сходу ложиться в гроб.
Причина проста: «свободный рынок», что бы он ни представлял собой в 2024 году как концепция, просто рехнется, если действительно конфисковать имущество какого-либо государства.
Михаил Беляев объяснил, что реальная конфискация российских активов запустит весьма забавный процесс в мировой экономике.
Любая страна, хоть африканская, хоть южноамериканская, азиатская, погрязшая в долгах перед МВФ, может завтра воспользоваться этой юридической нормой: сослаться на то, что она была приведена в исполнение в англосаксонском прецедентном праве, и быстро применить ее в свою пользу. А ведь вся мировая система опутана долгами. Последствия будут катастрофическими.
Михаил Беляев
По мнению собеседника «360», на такой шаг в Штатах все-таки не пойдут. Но вместо этого провернут другую, тоже не особенно законную, но все-таки менее болезненную для западной экономики схему. А назовут ее красивым и смелым словом «конфискация».
«Когда речь идет о конфискации, это на деле смещение понятий — по долговым бумагам, которыми мы владеем, предполагается отказ от выполнения обязательств. Позиция вроде „тем, кому я должен, я прощаю“. Это совершенно незаконная, бандитская идея, но об этом им проще договориться, чем принять некий закон, что кого-то за что-то можно лишать права собственности и присвоить эти деньги», — рассказал финансовый аналитик.
Будет ли Европа конфисковать российские активы?
Америка, ожидающая второго пришествия Дональда Трампа, который повторяет, что нагрузка в виде украинского кризиса должна лежать на ЕС, а не на США, почти не скрывает, что проталкивает свою идею с конфискацией (или все-таки «конфискацией») российских активов как пример для Брюсселя.
«Европа „близка к политическому соглашению“ об использовании налога на непредвиденные доходы на эти активы, причем первый сбор будет виден к 1 июля, сообщил нам вчера министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем», — гордо рассказало иформагентство Bloomberg.
Но вновь взглянем на формулировку: речь об использовании доходов от российских средств, а даже повышенный налог с них вряд ли окажется сопоставим с самими активами. Газета The Washington Post пояснила: почти вся минувшая неделя прошла в попытках американских властей убедить Международный валютный фонд и Всемирный банк, что российские активы можно брать.
Диалог, вероятно, был в духе: «А не долбанет? — Вроде не должно».
«Европейские чиновники также недовольны, что Америка настаивает на том, что они считают рискованным курсом действий, поскольку подавляющее большинство активов принадлежит им, и любые ответные меры России, вероятно, обрушатся на Европу, а не на Соединенные Штаты», — аккуратно сообщили американские журналисты.
Чем Россия ответит на конфискацию активов на Западе?
Естественно, есть неиллюзорная вероятность, что российские власти просто введут как минимум абсолютно зеркальные меры против стран, решивших каким-либо образом прикарманить чужое. Кроме того, Москва задействует все возможные судебные механизмы, если Запад действительно попытается использовать замороженные активы для помощи Украине.
Всего пару месяцев назад министр финансов Антон Силуанов напомнил, сколько в России зарубежных активов.
У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ.
Антон Силуанов
Одобрит ли сенат принятый палатой представителей США законопроект? Однозначно. Но есть еще одна важная оговорка, которая значится в планах Вашингтона на российские активы.
Их передача в пользу Киева (а если совсем честно, то в пользу американского военпрома) — вовсе не обязанность президента Соединенных Штатов, а лишь право. Вопрос в том, воспользуется ли он этим правом.
США
Рубль
Доллары США
Вашингтон
Европа
Санкции
Россия
Деньги
Реклама
Реклама