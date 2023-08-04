Деньги 04 августа 2023, 22:46 Россию включили в топ-5 экономик мира. Роль сыграла социальная политика страны Профессор Качалов назвал заслуженным место России в рейтинге экономик Всемирного банка РИА «Новости»

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Всемирный банк выпустил новый рейтинг стран по валовому внутреннему продукту по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) за 2022 год. Россия расположилась на пятой строчке, уступив лидерство США, Китаю, Индии и Японии, но обогнав Германию. По оценке экономистов, это место вполне заслуженно из-за социальной направленности российской экономики.

Сравнительные расчеты

Валовый внутренний продукт (ВВП) — это показатель рыночной стоимости всех товаров и услуг, которые произведены в стране за год. Использовать этот показатель для оценки благосостояния жителей невозможно. Поэтому экономисты задействуют коэффициент паритета покупательной способности (ППС).

Это показатель соотношения национальных валют, учитывающий уровень цен в той или иной стране. Его определяют на основе стандартной потребительской корзины при сравнении в валютах сравниваемых экономик.

Самым простым примером ППС является созданный американским журналом Economist «индекс бигмака». Если популярный продукт фастфуда в Великобритании стоит 50 фунтов стерлингов, а в США 100 долларов, то курс валют должен составлять 1:2.

Таким образом ВВП по ППС — это рыночная стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране, поделенная на обменный курс по паритету покупательной способности.

Эту формулу экономисты используют для исследований при сравнении экономик разных стран, переводя результат в международный доллар. Итоговый результат отражает не только объемы произведенных товаров и услуг, но и уровень дохода населения и цен в магазинах.

РИА «Новости»

Социальная экономика

В отличие от западных стран, российская экономика носит социально ориентированный характер. Большая часть услуг в стране бесплатная: медицинская помощь, детские сады, среднее и высшее образование, а также поездки на общественном транспорте для многих льготных категорий граждан, число которых превышает десятки миллионов человек. Это сказывается на расчете ВВП по ППС. Об этом в беседе с «360» заявил профессор Института бизнеса и делового администрирования и президент Центра «Ясные решения» Игорь Качалов.

Смысл ВВП по ППС заключается том, сколько товаров произведено и какой объем можно купить. К примеру, средняя зарплата в нашей стране составляет от 500 до 600 долларов. Но если мы берем курс по паритету покупательной способности, то за счет бесплатных услуг выйдет около 2000 долларов. Игорь Качалов профессор

Качалов добавил, что получившийся показатель только приблизительно показывает разницу в экономиках стран мира, потому что рассчитать точные показатели невозможно. Присутствие России в первой пятерке рейтинга он назвал закономерным.

«Россия входила в первую десятку рейтинга и 10, и 15 лет назад. Попадание в пятерку неудивительно. У нас колоссальная территория и очень крупная экономика» — подчеркнул эксперт.

При этом он подчеркнул, что обогнать лидеров — США, Китай, Индию и Японию — в ближайшие годы страна вряд ли сможет. Там большее количество населения, больше рабочих мест и общий объем производства товаров

«Пятое — это наше заслуженное место, и оно останется таковым на ближайшее время», — подытожил эксперт.