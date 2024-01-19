Мир 19 января 2024, 02:24 «Что делать с Россией?» Русофобы обсудили в Давосе конфискацию активов и поддержку Украины Министры Польши, Румынии, Латвии и Литвы обсудили Россию на ВЭФ в Давосе Lian Yi / Global Look Press

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В швейцарском городе Давосе проходит ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ), отличительной особенностью которого в этом году стала попытка американцев вовлечь лидеров разных стран в дискуссию «об установлении мира на Украине» и конфискации российских активов. Предсказуемо выделились представители Польши, Латвии и Литвы. К чему призывают противники России, и смогут ли добиться желаемого, выяснил «360».

Евросоюз зря сбросил Россию со счетов

Стратегическая цель Евросоюза — лишить Россию возможности использовать энергетическую сферу в качестве рычага давления. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи в Давосе заявила, что ЕС должен дистанцироваться от РФ в экономическом плане. По ее словам, лимит антироссийских санкций не исчерпан, они эффективны.

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«Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий», — заявила она.

РИА «Новости»

Как сообщил телеканал Sky News, новый санкционный пакет могут принять к 24 февраля, или к 3 февраля, когда должен состояться саммит Украина — ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу CNBC заявил, что их следует ужесточить.

Насколько санкции эффективны уже показала ситуация в ФРГ, экономику которой ожидает рецессия в 2024 году. ВВП страны сократился на 0,3%, инфляция, покупательная способность населения снизилась, в стране масштабные протесты аграриев и забастовка железнодорожников. В других странах ЕС аналогичные проблемы. Поляки и румыны уже недовольны преференциями, предоставленными украинским поставщикам.

РИА «Новости»

Запад ищет ключ к замороженным российским активам

Спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Притцкер заявила в Давосе, что Запад прикладывает «реальные усилия» для конфискации замороженных активов России на сумму 300 миллиардов долларов, но процесс далек от завершения, причем к делу нужно привлечь «кучу юристов».

«Если решение и будет принято, оно будет коллективным. Ошибочно думать, что это станет эффектом панацеи», — подчеркнула она.

Бельгийский премьер-министр Александр де Кроо поддержал изъятие средств, но при условии разработки четкого механизма. По его словам, российские деньги можно использовать в качестве залога для привлечения средств на нужды Украины, но конфискация активов РФ не должна «дестабилизировать мировую финансовую систему».

РИА «Новости»

Шаги в этом направлении уже сделаны. Ранее крупнейшие кредитно-рейтинговые агентства Moody’s и S? P Global пообещали, что не объявят дефолт в странах, выпустивших государственные облигации, которые приобрела Россия, если они будут конфискованы.

Надежды и планы соседей-русофобов

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис встретился с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в кулуарах форума в Давосе, сообщило в своем Telegram-канале издание Baltnews.

«Обсуждали они проблемы своих стран как бы еще помочь [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Какие времена — такие мушкетеры», — уточнил канал.

Ранее Ландсбергис призвал страны Запада скорректировать стратегию поддержки Украины, чтобы она смогла добиться успеха в противостоянии с РФ, а также в десятки раз увеличить поставки вооружений.

«Украине нужно не 40, а 400 пусковых установок HIMARS и 1000, а не 80 танков», — заявил он.

Сикорский ранее заявил, что польское правительство работает над вопросом увеличения производства оружия и боеприпасов, чтобы усилить военную поддержку Украины.

РИА «Новости»

В остальном министры-русофобы призвали к введению новых антироссийских санкций, исключению России из Совета Безопасности ООН. Они хотят победить страну в военном смысле и довести до внутреннего распада за счет нанесения стратегического военного поражения, истощив ресурсы и утомив население.

Ожидаемая реакция России на алчность Запада

Россия не собирается облегчить жизнь западным любителям халявы, поэтому готовится к суду, чтобы не допустить конфискации своих замороженных активов, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле.

Партнер BGP Litigation в Москве Сергей Гландин отметил, что правовые возможности России зависят от обстоятельств, предпринятых действий и наличия двустороннего соглашения о защите инвестиций. Он не исключил ответных конфискаций и того, что судебные споры затянутся на долгие годы.

Прецеденты имеются. В 2012 году Международный суд ООН признал такую практику конфискаций противоречащей международному праву, рассмотрев спор между Берлином и Римом.

Предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале написал, что у европейцев нет правовых оснований для конфискации активов РФ, последствия «рискованны и непредсказуемы».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия примет «болезненные» меры в ответ, если ее активы конфискуют за рубежом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что Запад «неминуемо столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями».