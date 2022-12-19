Эксклюзив 19 декабря 2022, 15:28 🥶 Чисто английское убийство — frozen to death Публицист Миронова: англичане замерзают в своих кроватях, но хорошие русские не верят Unsplash

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Как же вышло, что британцы действительно замерзают в своих кроватях? Публицист Анастасия Миронова, которая несколько лет прожила в Лондоне, рассказала об этом в эксклюзивной колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Почти восемь миллионов британцев с трудом оплачивают коммунальные счета, и это еще октябрьские новости. Сегодня в Британии уже примерно семь миллионов человек, которые не смогут платить за отопление и свет, если не получат срочную помощь от государства.

Притом что многие домохозяйства платят за газ и свет ежегодно, раз в год заключая тарифы. Они пока только прикидывают, сколько им придется заплатить, то есть покрывать фактически потребленное будут в следующем году.

Но у них уже нет денег. Помощь предусмотрела крайне скудная и небыстрая, создают волонтерские движения для сбора средств на оплату счетов беднякам, телевидение участвует в собирании денег.

Спасти деревья

Я, честно говоря, не представляю, как они там живут. По другим странам у меня могут быть вопросы, хотя в Европе я была везде. Но вот в Великобритании я сама жила и отлично знаю, что там у них с холодом и бедностью.

Если кратко: с тем и другим у британцев все в порядке. В смысле холод там есть, бедность — тоже. Я жила в Лондоне и Эдинбурге несколько лет, и, пожалуй, главное чувство, которое увезла из британской столицы, — холод. Он с осени по весну повсюду. Везде топят плохо: ты встаешь дома в холоде, на улице идешь под пронизывающим ветром с дождем, в университете, в кафе холодно, в супермаркетах, по нашим меркам, стоит вообще мороз.

Экономят на обогреве. При этом тогда каждый год там якобы для борьбы за сохранение природы призывали понизить температуру в домах. И говорили, будто каждый срезанный градус спасет столько-то миллионов деревьев, хотя непонятно, при чем тут деревья, если топили российской и шотландской нефтью, шотландским и норвежским газом. Когда я уезжала в 2010 году, там уже дошли никак до 17 градусов, кругом мелькала социальная реклама с призывом не греть в спальне выше этой температуры.

По идее, сейчас они должны уже жить при +5, но, поди, остановились наконец в своем раже спасать деревья. Хотя какие, к черту, деревья? Ясно было, что у людей просто нет денег.

Что у них происходит сейчас, сложно представить. Опрос моих знакомых показал, что нечувствительно пережить зиму могут только семьи, где оба супруга работают на хороших позициях и относятся к среднему классу. Остальные экономят на отоплении и еде.

Очень прибыльное дело

Сколько сэкономят, если даже в 2010 году во многих домах грели до тех самых +17 только спальню и ванную, а общие комнаты могли обогреваться лишь в выходные. И отопление включалось на час утром и часа на три вечером. В каждой комнате стоял радиатор с регулировкой температуры: в спальне выставляли на +17, в ванной — на +20, в остальных комнатах и на кухне батареи отключали. Ну, или ставили на +10.

Пришел с работы — дома холод, ты включаешь отопление. Пока оно разгоняется, согреваешь себя сам: готовишь еду, делаешь уборку. Потом — баиньки. В +17 уснуть трудновато — греешь постель феном или кладешь с собой грелку.

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Утром встал — все остыло. Если надо помыться или собирать детей, встаешь за час и включаешь отопление. У везучих был отложенный старт: «заводишь» батареи на час раньше будильника и просыпаешься в тепле. Ну, как сказать — в тепле... При 17 градусах.

Как с дровяной буржуйкой: натопил, согрелся, лег спать, пока спал — остыл. У меня в деревенском доме печь на дровах, так я себя этой зимой чувствую, не поверите, словно в Лондоне: те же воспоминания из юности. Только у меня стены из бревна в 25 сантиметров, а не в один кирпич и печь чугунная, медленно остывает. А в Англии радиаторы везде стальные — зубы почистить не успеешь, как они после выключения леденеют.

При такой беде продажа газа и электричества в Британии, судя по бешеной конкуренции, супервыгодное дело, за потребителей постоянно состязаются разные поставщики. По одной и той же газовой трубе, одному и тому же кабелю можно получать услуги от разных фирм. Они рассылают обывателям свои заманчивые предложения и призывают уходить к ним от конкурентов. Чтобы сменить поставщика, достаточно заполнить заявление.

Британцы считают, что такая конкуренция обеспечивает им некоторое снижение тарифов. А я сомневаюсь: если даже на конечном участке трубы кормится столько фирм, представьте, какая там маржа!

Кто кого греет

Еще тема тепла у них тесно связана с проблемой сепаратизма: чем суровее зима, тем громче крики в шотландском парламенте, ведь нефть и газ шотландские. Сегодня перспектива десятков тысяч замерзших в своих кроватях — не самое страшное, что стоит перед кабинетом премьер-министра Риши Сунака: Лондон куда больше боится отделения Шотландии.

Потому что Шотландия в очередной раз не понимает, зачем ей кормить англичан. Если Шотландия действительно отделится, англичанам будет выгоднее на зиму улетать всей страной в Болгарию — без абердинских шельфов они замерзнут все.

«Умер от отсутствия отопления»

Но читателей, конечно, больше всего интересует, правда ли в Британии люди умирают дома от холода. Правда. И британское правительство этого не скрывает. Вот, пожалуйста: за зимы 2012–2015 годов от холода там умерли 120 тысяч человек, но это с теми, кто не только замерз насмерть, а заработал пневмонию и прочее.

А тут Би-би-си сообщила о девяти тысячах замерзших непосредственно дома в 2016 году. В 2020-м — 9700 замерзли. В 2021 году — 8500 смертей только в Англии и Уэльсе. Ирландии с Шотландией в статистике нет, я лично никогда не слышала, чтобы в Шотландии тоже замерзали. 2022-й —10 тысяч британцев каждый год умирают из-за холодных домов. Буквальная причина смерти — от отсутствия отопления.

Имеются в виду, конечно, не только смерти, когда впрямь человек примерз к кровати: в жертвы холодов включают тех, кто умер от простуды и при этом не имел дома отопления. Вообще, считают там строго, абы кого в статистику не включают. Так что если их служба здравоохранения сказала, что замерзли десять тысяч, значит, так и есть.

Там вообще много того, что мы называем простудой. Запомнила, что люди ходят сопливые и гнусавят, насморк — не причина не идти в школу или садик, нет даже мысли о больничном. Привыкли всегда мерзнуть. Дети там зимой часто ходят просто в гольфах на голые ноги: гольфы, шорты, юбки, дутые жилетки и шапки. А температура и −2 бывает при этом. Просто принимают как данность: зимой везде всегда холодно — и дома, и в школе, и в магазине, почему же не должно быть холодно на улице? Я запомнила, что к холоду британцы относились с выученной беспомощностью, как к фатальному непреодолимому препятствию.

Надо мной британцы смеялись: «Из Сибири — и так тепло одеваешься». Не верили про +27 в домах и тяжбы с ЖЭКами из-за жары в квартирах.

Брось монетку или умри

Впрочем, и смерти в кроватях от холода есть. В основном так кончают старики или одинокие инвалиды. Еще недавно причиной были не только бедность, но и topup-счетчики: чтобы согреться, нужно было прямо в доме или квартире пополнять баланс отопления и электричества специальными картами, как раньше были телефонные, эти карты продавали в магазинах у дома.

Выглядят счетчики вот так и стоят у некоторых до сих пор. Еще я застала дома со счетчиками, которые принимают монеты. Прямо в доме! Такие стояли либо в домах, сдаваемых беднякам и иммигрантам, либо у стариков. И замерзнуть могли, если некому принести карты или нет монет. Замерзали насмерть старики и в богатых домах в центре Лондона: им некому было принести карты.

Короче, там реально замерзают. Куда им еще в нефтяное эмбарго, если семь миллионов человек не могут оплатить отопление без помощи? Если еще до пандемийной инфляции люди натурально умирали от невозможности согреться?

Почему у нас в это не верят? Наверное, слишком похоже на советскую пропаганду.

Новости оттуда все больше напоминают картинку из советского «Крокодила»: замерзающие европейцы, сторчавшиеся американцы, бомжи на улицах, беспризорники, угнетенные работники профсоюзов. Наверное, тем, кто в Европе и США обстоятельно не был, не жил там, все эти сюжеты кажутся на новый лад перелицованной выдумкой о загнивающем Западе. И писать об этом не принято: засмеют сразу со всех сторон.

Уехавший в Лондон публицист Олег Кашин*, наш почетный иноагент и фигурант всех списков всех стран сразу, кстати, раньше писал, что в Британии люди живут бедно и мерзнут. Теперь, боясь оттуда вылететь, он постит хохмы с намеками, что это все выдумки нашего ТВ, а я как-то напомнила ему его старое интервью про замерзающих в кроватях, и он замялся.

Недавно он обхохотал новость о том, что женщины в Британии идут в проституцию для оплаты счетов. Вряд ли Олегу Кашину на самом деле так смешно — он знает, насколько бедны там в реальности люди, но смеяться надо, иначе не поверят, что ты хороший русский.

Хорошие англичане замерзают в своих кроватях. Хорошие русские делают вид, что такого не бывает.

* Включен в реестр СМИ-иноагентов Минюста России.