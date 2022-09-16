Часть ВСУ взяли в тактическое окружение. Не умеющие воевать призывники не помогут Киеву | 360°

Мир 16 сентября 2022, 16:16 Поделиться Telegram

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Viber Часть ВСУ взяли в тактическое окружение. Не умеющие воевать призывники не помогут Киеву Профессор Винокуров: Зеленскому не простят гибель призывников РИА «Новости»

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Замглавы Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов заявил о взятии части сил ВСУ в тактическое окружение. Украинская сторона регулярно пытается прорваться в Херсонскую область, однако союзные силы надежно защищают регион, так как он стратегически важен.

Украинские силы попали в окружение

Часть украинских войск оказалась в тактическом окружении у границ Херсонской области, возле реки Ингулец. Об этом замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов рассказал РИА «Новости».

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Он отметил, что уровень воды в реке поднялся. В итоге нарушились переправы ВСУ, а сами подразделения оказались прижаты к берегу без снабжения.

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«У них там бедственное положение», — подчеркнул Стремоусов.

Ранее он также рассказал о неудачной попытке украинского десанта проникнуть в Херсонскую область. Союзные силы отразили атаку и уничтожили противника.

«Некие десантники, они себя называют морские пехотинцы, <…> [пытались] проникнуть на территорию Кинбурнской косы, это со стороны как раз Черного моря, и пройти [в Херсонскую область], но атака была купирована», — заявил замглавы администрации региона.

Стремоусов заверил, что Херсонская область надежно защищена от попыток продвижения ВСУ, а ситуация в регионе остается стабильной.

Почему Союзным войскам важно удержать Херсонскую область

Тот участок, который занимают Союзные войска в районе Херсона, нельзя назвать стратегически очень выгодным. Об этом «360» рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

«Наша группировка отсечена достаточно большой рекой (Днепр — прим. ред.). С одной стороны, Каховское водохранилище, с другой — выход Днепра в Черное море. Всего есть несколько мостов, Антоновский постоянно находится под ударами, как и Каховская переправа, поэтому я бы не сказал, что нам достаточно удобно снабжать нашу группировку. И ВСУ это прекрасно знают», — отметил он.

По его словам, украинская сторона всячески пытается пробиться к Днепру, выйти на Херсон. Это стратегическая задача ВСУ, которую они еще будут пытаться реализовать. С военной и политической точек зрения войскам РФ необходимо освободить и Николаевскую, и Одесскую области. А также выйти к границам Приднестровья.

«Это стратегическая задача. Она должна быть решена. Нужно понимать, что сейчас наши миротворческие подразделения, которые находятся в Приднестровье, мягко говоря, в большой опасности. НАТО в любой момент может создать провокацию, которая позволит нанести удар по Приднестровью», — пояснил Орлов.

Российских войск там не очень много. Более того, они находились в Приднестровье для миротворческих целей, а не для ведения боевых действий, отметил эксперт Центра военно-политической журналистики. Он добавил, что чем быстрее Союзные войска пробьют себе сухопутный коридор, тем безопаснее и эффективнее РФ сможет проводить спецоперацию — вплоть до демилитаризации и денацификации центральной части Украины.

Использование призывников в качестве пушечного мяса

На Украине полным ходом идет мобилизация. При этом призывают даже тех, кто воевать не умеет. На сегодня военный потенциал страны составляет примерно 700 тысяч человек, рассказал Орлов. По его словам, используя этих людей как пушечное мясо, власти Украины могут проламывать оборону Союзных войск.

«Это, в принципе, и показала ситуация под Харьковом. Да, они пускают в расход призывной личный состав, поскольку им его не жалко. Его не рассматривают в качестве ценного ресурса. Но за счет его количества получается решать определенные проблемы», — отметил Орлов.

Он напомнил о ситуации на херсонском направлении, когда ВСУ, по сути, просто бросили личный призывной состав в атаку и смогли перейти Ингулец. Так украинская сторона создала себе плацдарм, потеряв до трех тысяч человек.

«Тем не менее попытки расширения этого плацдарма продолжаются, на что тратят личный состав, который не является ценным капиталом. Призывной состав низкого качества они готовы использовать как пушечное мясо без всякого зазрения. Они будут воевать количеством, что на самом деле достаточно большая проблема, потому что перемолоть большое количество личного состава — сложная задача», — пояснил Орлов.

Руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров добавил, что такими попытками ВСУ пытаются доказать способность противостоять «агрессору» и еще раз показать Западу, что Украина нуждается в военно-технической помощи.

«Но с точки зрения результатов <…> Не должно это вводить в заблуждение <…> Все зависит от того, какой будет следующая фаза спецоперации. Если мы будем проводить ее так же, как утверждали раньше, то есть замедленными темпами, не уточняя, по какой причине, успеха нам не добиться. <…> Нужны срочные меры», — отметил Винокуров.

Он уверен, что не умеющие воевать призывники не спасут Украину. Такую мобилизацию Винокуров назвал агонией ВСУ, которую президенту страны Владимиру Зеленскому не простят.

«Действует по принципу „как бы не достали меня“. А его достанут, если он не сядет за стол переговоров», — заключил Винокуров.

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