Союзные силы отразили атаку украинского десанта на Херсонскую область: подробности | 360°

Спецоперация 15 сентября 2022, 15:20 Поделиться Telegram

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Viber Союзные силы не дали ВСУ войти в Херсонскую область. Это важный плацдарм для дальнейшего наступления Союзные силы отразили атаку десанта ВСУ со стороны Черного моря на херсонском направлении РИА «Новости»

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Союзные силы отразили атаку украинского десанта, который пытался прорваться в Херсонскую область. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов подчеркнул, что подобные вылазки ВСУ, как и прежде, безрезультатны. Военные эксперты призвали серьезно относиться к диверсионно-разведывательным группам, ведь их задачей может быть отвлечение Союзных войск.

Отражение атаки украинского десанта

Украинский десант попытался войти в Херсонскую область, атаку удалось отразить, рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире программы «Соловьев Live».

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«Буквально рано утром некие десантники, они себя называют морские пехотинцы, <…> [пытались] проникнуть на территорию Кинбурнской косы, это со стороны как раз Черного моря, и пройти [в Херсонскую область], но атака была купирована, нацисты были уничтожены», — заявил он.

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Стремоусов пояснил РИА «Новости», что Кинбурнская коса территориально находится в Николаевской области, до Очакова — пять километров. Но попытки ВСУ были бессмысленными.

«Они были сразу замечены и уничтожены. Там были убиты около 120 украинских военных. Это была бессмысленная акция. <…> Любые подходы к Кинбурнской косе нами полностью контролируются и подойти незамеченным нереально», — подчеркнул он Стремоусов.

Это уже не первая попытка украинских сил зайти в Херсонскую область с указанного направления. По данным Минобороны от 14 сентября, истребители ВКС уничтожили в районе Кинбурнской косы вертолет Ми-8 ВСУ с диверсионно-разведывательной группой на борту.

РИА «Новости»

Стремоусов опроверг информацию о входе ВСУ в Херсонскую область. Замглавы ВГА подчеркнул, что каждый день ездит в село Киселевка на границе с Николаевской областью. А его «каждый день захватывают в интернете».

«Херсонская область как была на своих рубежах, так и остается. Никто не проник в районе Сухого Ставка, Давыдова Брода, в район Киселевки, это не соответствует действительности», — отметил Стремоусов.

Почему Херсонская область важна для спецоперации

Правобережье Днепра является отличным плацдармом для развития наступления по территории Украины. Об этом «360» рассказал военный и политический аналитик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

По его словам, благодаря удержанию этой территории Союзным войскам не придется форсировать Днепр, что усложнило бы ход спецоперации. Ведь западный берег реки высокий, поэтому пришлось бы наступать снизу вверх.

«Высокий берег, откуда тебя поливают свинцом. <…> Чтобы мы не теряли людей, не форсировали Днепр, у нас есть замечательный плацдарм на правом берегу Днепра. И этот плацдарм мы должны удержать. <…> Пока противник не будет остановлен», — подчеркнул Сивков.

Он также отметил, что Очаков — это важная военно-морская база, а Херсон — кратчайший путь к Крыму. Сивков полагает, что подобные вылазки ВСУ — отвлекающие действия.

«Удар пойдет в другом направлении. Нужно смотреть, где сосредотачивают войска. <…> Известно, что это происходит на запорожском и угледарском направлениях. А такие локальные атаки неопасны, они отбиваются», — пояснил он.

РИА «Новости»

Нельзя недооценивать ДРГ

Подобными вылазками ВСУ пытаются «раздергать» союзные силы, заставить их реагировать и отвлечь от других направлений. Об этом «360» рассказал ветеран военной разведки, бывший начальник разведки сухопутных войск российской армии, Герой РФ Рустем Клупов.

«Это одна из тактик диверсионной войны. С другой стороны, каждая диверсионно-разведывательная группа не только диверсионная, но еще и разведывательная. <…> Не исключено, что эта группа имела чисто разведывательные цели», — пояснил он.

Он отметил, что сейчас известно только о тех группах, которые попали на заслоны Союзных войск. Те же, кому все-таки удалось проникнуть в «серую зону», могут организовывать террористические акты на территории Херсонской области и России. Именно поэтому так важно серьезно относиться к подобным вылазкам ВСУ.

«Любая диверсионно-разведывательная группа имеет серьезный вес. К ней нужно относиться очень серьезно», — пояснил Клупов.

По его словам, для этого на каждом направлении необходимо иметь противодесантные и противодиверсионные подразделения. Сейчас они достаточно успешно справляются с поставленными задачами.

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