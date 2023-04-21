Эксклюзив 21 апреля 2023, 13:03 «Будут бессмысленны». Европейцев и американцев предостерегли от новых антироссийских санкций Политолог Дудчак: новые санкции ударяют по США и ЕС, а не по России Pxhere

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Если Запад решит ввести очередной пакет санкций против России, то навредит сам себе. Российская сторона уже научилась жить в новых реалиях: она развивает собственное производство и сотрудничает теперь с надежными партнерами. Такое мнение высказал экономист, политолог Александр Дудчак в разговоре с «360», прокомментировав слухи о полном запрете на экспорт товаров в Россию.

«Поводов для переживаний больше у тех, кто изобретает очередные санкции. Пусть думают, как они с ними будут справляться», — сказал он.

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По его словам, европейцы сами признали, что ограничительные меры не действуют в том случае, когда они наносят удар по самой Европе. Экономист напомнил, что в прошлом году Запад и так серьезно сократил экспорт в Россию. Например, ЕС — на 40%.

«Есть наукоемкая продукция, которую мы могли бы получать в Европе и США. Но это не проблема, это временные трудности», — отметил он.

По его мнению, в целом проблем с продукцией у РФ нет. Санкции, наоборот, подтолкнули страну к запуску своих производств.

«Окончательно у нас будет независимость от так называемых западных партнеров. Тогда уже не будет никакой возможности ввести санкции, они будут бессмысленны. Ушедших с рынка европейцев и американцев заменят наши надежные партнеры», — заключил он.

Речь, в частности, идет об Иране, Индии, Бразилии. Ранее СМИ написали, что страны G7 задумались о возможности полностью запретить экспорт товаров в РФ. Таким образом западные государства хотят увеличить санкционное давление на Россию.