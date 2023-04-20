Мир 20 апреля 2023, 15:51 Союзники Украины задумались над введением полного запрета экспорта в Россию — СМИ Bloomberg: западные союзники Украины могут ввести полный запрет на экспорт в Россию piqsels

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Некоторые ключевые союзники Украины рассматривают возможность введения полного запрета на экспорт в Россию, сообщили источники агентства Bloomberg. По их информации, вопрос изучают представители стран Группы семи (G7).

Собеседники издания рассказали, что Запад желает увеличить давление на РФ, поэтому ищет новые способы ударить по российской экономике. Источник добавил, что идею обсуждают в преддверии саммита G7 в Японии — мероприятие состоится в мае.

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Авторы статьи отметили, что к введению очередных ограничений планируют привлечь все страны — участницы Евросоюза. Возможное согласование запрета «перевернет существующий режим санкций», рассказали источники агентства.

Если лидеры стран «Большой семерки» одобрят это решение на саммите в Японии, ряд товаров не подпадет под действие ограничений. Речь идет о продуктах питания, сельскохозяйственной продукции и лекарствах, уточнили журналисты.

По данным западных СМИ, власти ЕС усомнились в целесообразности введения новых антироссийских санкций. Один из европейских чиновников заявил, что в ином случае исключений будет больше, чем конкретных мер.