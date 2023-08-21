Эксклюзив 21 августа 2023, 13:54 БРИКС предрекли соперничество с G7. Однако объединение не должно стать новым мировым гегемоном Политолог Мезюхо: БРИКС может конкурироровать с G7, но не становиться гегемоном РИА «Новости»

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БРИКС не должен быть геополитическим соперником «Большой семерки» и претендовать на гегемонию. Однако уже сейчас объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, составляет конкуренцию G7. Такое мнение в разговоре с «360» высказал политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

«Сегодня, как справедливо говорит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, не стоит задача превратить БРИКС в нового гегемона в противовес Соединенным Штатам Америки. Тем не менее страны БРИКС действительно составляют конкуренцию „Большой семерке“», — заявил Мезюхо.

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По его словам, «Большая семерка» — это собрание государств, которые или занимаются неоколониализмом, или когда-то обладали обширными колониями. БРИКС же — это интеграционное объединение держав с разных континентов, объединенных идеей многополярности и справедливого мира. G7 уже сейчас «не отражает всю палитру общественно-политических и экономических трансформаций современности», отметил политолог.

Ранее газета Financial Times написала, что Китай хочет попросить БРИКС стать геополитическим соперником «Большой семерки». Китайский представитель заявил, что если объединение расширится, то голос этих стран и, в частности КНР, станет намного сильнее слышен в мире. МИД Китая позже заявил, что страна будет рада привествовать новых участников БРИКС.