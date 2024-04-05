Эксклюзив 05 апреля 2024, 12:10 «Борьба за место под солнцем». Японские производители пострадают от санкций против России Политолог Дудчак: экспортные запреты от Японии не станут катастрофой для России Freepik

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Япония вводит запрет на экспорт в Россию еще 164 категорий товаров. Речь, в частности, идет об автомобильном масле, неорганических химикатах, ручных электроинструментах, яхтах, прогулочных и спортивных судах. Однако очередные санкции не ударят по России так, как того хочет Запад, заявил «360» экономист и политолог Александр Дудчак. Напротив, пострадают японские производители, которым придется искать, куда пристроить свою продукцию.

«Конечно, это не катастрофа, а определенные неприятности от стран, которые участвуют в антироссийских санкциях, вопреки своим интересам. Понятное дело, что японским производителям от этого лучше не станет, потому что была произведена продукция с расчетом и на российский рынок. Теперь ее надо куда-то пристраивать», — рассказал Дудчак.

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«Не боги горшки обжигают»

По словам экономиста, в Японии «начнется очередная борьба за место под солнцем», усилится конкуренция. Цены на товары упадут, прибыли станет меньше, и у местных производителей останется не так много средств для развития.

«Работали бы все спокойно, были бы все счастливы», — отметил политолог.

Дудчак добавил, что в России еще есть та же техника японского производства, для которой было бы лучше использовать оригинальные масла. Но можно найти и аналоги.

«Не боги горшки обжигают. Но хотелось бы адекватных санкций в отношении Японии», — сказал политолог.

«За что боролись, на то и напоролись»

Когда традиционные связи разрываются, есть необходимость в поиске новых поставщиков, партнеров, разработке логистических схемы, сказал спикер. Но это тоже это требует времени и ресурсов, указал Дудчак.

РИА «Новости»

С другой стороны, мы видим по итогам двух лет противостояния, что Россия справляется с проблемами лучше, чем Запад, который вводит санкции. Темпы роста российской экономики стабильные, и они практически показывают максимальные результаты за последние пару десятилетий. Так что, кто за что боролся, тот на то и напарывается. Александр Дудчак экономист и политолог

Российско-японские отношения не ухудшатся после очередных санкций, подчеркнул эксперт, — дальше уже некуда.

«Отношения деградировали по инициативе японской стороны. Но у России нет необходимости танцевать перед японцами и доказывать, что так нужны эти отношения», — заключил он.

Зарубежные санкции не смогли разорвать в клочья экономику России: страна успешно преодолела вызовы. За прошлый год ВВП вырос на 3,6%, безработица сократилась до 3%, а объем инвестиций увеличился примерно на 10%. Сейчас российская экономика пятая в мире.