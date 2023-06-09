Эксклюзив 09 июня 2023, 15:02 Борьба компроматов. Могли ли Трампу подкинуть «секретные» документы? Политолог Самонкин: против Трампа в США применяют немыслимые законодательные инициативы РИА «Новости»

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Экс-президенту США Дональду Трампу выдвинули второе обвинение из-за найденных во время прошлогодних обысков документов. По данным следствия, он брал домой секретные файлы, которые касались ядерного оружия, и не вернул после ухода с поста. Бывший американский лидер должен явиться в суд 13 июня. Адвокат Трампа Джим Трасти рассказал CNN, что защита пока не сформировала понимание всех семи пунктов в деле, а обвинение «просто нелепо». Могли ли экс-главе государства подкинуть документы и повлияет ли это на его политическую карьеру, рассказал «360» председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин.

Далее — прямая речь.

Трамп как облегчение для американского общества

Западный истеблишмент полностью утонул в противоречиях. Американская политика напоминает пороховую бочку: с одной стороны, есть сторонники сохранения гегемонии США в мире, с другой — противники, которые устали от бесконечного противостояния с Россией и Китаем.

Республиканцы заявляют, что налоги, которые простой гражданин платит, должны идти на усиление социальной и дорожной инфраструктуры. А получается, что огромную часть бюджета власть вкладывает в расширение НАТО и поддержку бессмысленного киевского режима.

Президент США Джо Байден ведет себя достаточно странно. Возможно, в силу возраста.

Но американское общество устало от противостояния демократов и республиканцев, поэтому они ждут Трампа как некое облегчение. При нем были хоть какие-то российско-американские отношения. Республиканцы будут его сейчас активно защищать.

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Трамп выглядит наиболее перспективной и адекватной политической фигурой в современной действительности. Он призывает нынешнее руководство Байдена и демократов остановиться и начать переговоры. Республиканцы в предвыборной кампании делают ставку на внутренние социальные аспекты, нежели на продолжение агрессивных действий.

Обвинения вошли в привычку

В американской политической системе не принят закон, по которому бывших президентов невозможно привлечь к какой-либо ответственности. Но республиканцы говорят, что в случае их победы, возможно, они будут ужесточать нормы.

Мне кажется, что идет борьба компроматов. В отношении Трампа применяют немыслимые законодательные инициативы, которые не имеют ничего общего с конституцией и правами человека. Подброс документов, обвинения в связях с Россией вошли в привычку.

Думаю, Трамп выдержит эти напасти. Первое судебное дело против него провалилось с треском — не нашли никаких доказательств. Его защита будет искать контраргументы и по этим «секретным документам».