Эксклюзив 23 февраля 2023, 22:46 «Бомба замедленного действия». США не захотят видеть Джонсона главой НАТО Политолог Маркелов: США не захотят поставить неконтролируемого Джонсона во главе НАТО YouTube

Читать 360tv в

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон объявил, что претендует на пост генерального секретаря НАТО. Мандат действующего руководителя альянса Йенса Столтенберга истекает 30 сентября 2023 года. Однако США хотели бы поставить во главе НАТО договороспособного человека, а не «бомбу замедленного действия» Джонсона, заявил «360» политолог Сергей Маркелов.

Джонсон объявил о своих планах в эфире украинского телеканала «Рада».

Реклама

«Отличная мысль. Я должен объявить, что есть такая задумка. Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепок, как никогда», — сказал политик.

Его заявление вызвало большой общественный резонанс. Сейчас многих интересует, кто встанет во главе НАТО после ухода Столтенберга. По мнению политолога Маркелова, возможно, Джонсон, покидая пост премьера «играл вдолгую» и еще тогда метил в альянс.

«Визит президента США Джо Байдена показал, что американцам не нравится британский чванливый подход — рулить всем Евросоюзом. Вы заметили, что Великобритания не особо активна по вопросу Украины, слышны только заявления глав МИД и Минобороны. Премьер Риши Сунак на Мюнхенской конференции по безопасности „отработал“ и все», — добавил эксперт.

США боятся раскола в НАТО, если поддержат Джонсона

Джонсон воспользовался этим, чтобы получить «очки» со стороны США. Он не скрывает, что живет в Вашингтоне и рассчитывает на признание американских властей, добавил Маркелов.

«Но американцы тоже не дурачки, потому что Джонсон — это „бомба замедленного действия“, если его поставить на руководящую должность в НАТО. А все потому, что Великобритания привыкла играть в собственные игры. Америка безусловно понимает, что, поставив Джонсона, он создаст свое лобби, и в НАТО произойдет раскол», — пояснил политолог.

Джонсон будет поддакивать, но действовать, руководствуясь собственными соображениями. Для США это недопустимо, они хотят на 99,9% контролировать НАТО. В случае со Столтенбергом — «хорошим парнем», это было удобно, добавил Маркелов. А Джонсон к таким не относится, он «избыточный, на грани фрика», не боится маргинальных позиций. Даже в случае с поддержкой Украины экс-премьер сильно заигрался, подытожил собеседник «360».