Мир 13 июля 2023, 19:48 Большой куш. Эрдоган продал сожженный Коран за миллиарды и истребители Политолог Подлесный: президента Турции Эрдогана занимают только личные интересы РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден попросту купил согласие своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана на вхождение Швеции в НАТО, заявил журналист Сеймур Херш. Цена вопроса — десять с хвостиком миллиардов плюс новые истребители. Решение лидера Турции не окончательное, его еще должен подтвердить парламент, но политологи уверены: бунта не будет. Похоже, весь мир узнал, сколько стоит сожженный Коран.

Согласие Турции купили

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что по информации его источников, Джо Байден предложил Эрдогану взятку за согласие Турции на вступление Швеции в Североатлантический альянс.

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Разумеется, речь не шла о чемоданах с валютой из рук в руки. Байден пообещал поспособствовать в выдаче Анкаре кредитов на сумму около 13 миллиардов долларов от Международного валютного фонда. Также США передадут туркам свои истребители F-16.

Херш заверил, что Эрдоган согласился на сделку: ему необходимы средства для восстановления страны после разрушительных землетрясений.

Позиция хозяина

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в разговоре с «360» отметил, что сведения Херша о взятке Бадена Эрдогану нельзя назвать на 100% достоверными. Однако это вполне укладывается в парадигму того, что делают Штаты с различными международными организациями.

Политолог объяснил, что американцы выстроили систему отношений с другими странами по принципу «я хозяин — ты вассал». Это многолетняя практика, которая началась отнюдь не с Байдена — ее корни уходят в послевоенные времена.

По окончании Второй мировой войны Соединенные Штаты за счет позиции доллара как международного платежного средства добились доминирующего положения в финансово- хозяйственной деятельности всего мира. Геннадий Подлесный

Благодаря этому США смогли продвинуть практически на все ключевые должности в международных организациях тех людей, которых хотели там видеть, уточнил Подлесный. Те же требования они предъявляли к руководителям государств.

«Не секрет, что канцлер Германии Олаф Шольц отрабатывает данные когда-то США гранты, не стесняясь решать все их вопросы. Точно такая же история с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок и практически во всем европейскими политиками, включая президента Франции Эммануэля Макрона», — добавил политолог.

РИА «Новости»

История Стросс-Кана

Международный валютный фонд также находится полностью под контролем американцев. Подлесный напомнил, как директор — распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан попытался проявить самостоятельность, но ему показали, что «строптивость» любого функционера международной организации против США заканчивается печально.

Чиновник неосторожно заявил, что необходимо вернуться к принципам экономической политики свободного рынка как для мирового сообщества, так и для каждого отдельного государства. Спустя месяц Стросс-Кана арестовали по подозрению в изнасиловании горничной и вынудили подать в отставку. Его вину так и не доказали.

«США вполне свободно диктует любые решения тому же Международному валютному фонду — американцы являются его главными „донорами“ и, соответственно, считают, что имеют полное право требовать от МВФ действовать в их интересах», — констатировал Подлесный.

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Важны только деньги

Имидж Эрдогана — истинного мусульманина, чуть ли не главного лидера мусульманского мира, который борется за его интересы, — не более чем политическая ширма, скрывающая истинное лицо президента Турции, подчеркнул собеседник «360».

Подавляющее большинство политиков не считает себя в глубине души ни религиозным человеком, ни человеком, принадлежащим к какой-то конкретной нации. Как правило, люди такого уровня уже наднациональны, как бы странно это ни звучало. Для них главное — сама власть. Геннадий Подлесный

Политикам с таким бэкграундом, как у Эрдогана, неважно, какой страной они будут руководить — Турцией, Ливаном или Францией. Перед выборами турецкий лидер говорил то, что хотели слышать его избиратели, а посла победы легко сосредоточился на личных интересах, забыв и о стране, и о мусульманах.

«Во время саммита в Вильнюсе Эрдоган резко сменил риторику, связанную со Швецией: активно общался с Байденом, говорил ему льстивые слова, проводя политику хитрого лиса. Он готов был сказать все, что захочет услышать лидер США, лишь бы лишь бы тот сделал то, что нужно», — сказал Подлесный.

Теперь Эрдоган, по словам политолога, получит кредиты, поставки вооружения, еще какие-то преференции. Взамен будет забыт обмазанный салом и сожженный Коран, а также все условия, которые Анкара выдвигала ранее.

РИА «Новости»

Отмены решения Турции не будет

Некоторые эксперты считают слова Эрдогана хитрым обманным маневром, добавил Подлесный: согласие на членство Швеции в НАТО должен утвердить турецкий парламент, а он до октября ушел в отпуск. Поэтому ситуация в подвешенном состоянии.

В октябре, дескать, парламент откажет и получится, что турки успеют получить деньги, самолеты и прочие выгоды. Но я думаю, это абсолютно не так. Здесь просто торговля интересами государства и религиозными постулатами. И все только для того, чтобы упрочить личное благосостояние и продолжить самоутверждаться. Геннадий Подлесный

В октябре парламент, в котором более 50% мест занимает партия Эрдогана, проголосует за вступление Швеции в альянс. И никто не станет даже вспоминать историю с оскорблением мусульман и требования выдать курдов, подытожил политолог.