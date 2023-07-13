Мир 13 июля 2023, 16:25 Байдена обвинили в подкупе Эрдогана ради принятия Швеции в НАТО Журналист Херш: Байден пытался купить согласие Эрдогана на принятие Швеции в НАТО РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден попытался купить согласие турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на вступление Швеции в НАТО, заявил американский журналист Сеймур Херш. По его словам, за это главе республики пообещали солидную финансовую помощь, сообщил «Царьград».

Турецкие власти пока не ратифицировали заявку Швеции на присоединение к НАТО. Ситуацию попытался исправить американский лидер.

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«[Президент США Джо] Байден пытался купить согласие Эрдогана за 11-13 миллиардов долларов от МВФ, чтобы тот ратифицировал заявку Швеции в НАТО», — отметил Сеймур Херш.

По его словам, президент Турции не стал отказываться от средств, потому что страну необходимо восстанавливать после недавних масштабных землетрясений.

Ранее в состав НАТО приняли Финляндию. Шведскую заявку заблокировали в Турции. Власти республики выдвинули скандинавской стране ряд условий. Сыграло свою роль и сожжение Корана в Стокгольме. Однако на саммите альянса в Вильнюсе Эрдоган резко изменил свое мнение. Он высказался за скорейшее принятие Швеции в организацию.