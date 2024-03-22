22 марта 2024, 19:01
Битва титанов. У России нашелся мощный козырь против Запада
Финаналитик Беляев: российский титан — рычаг давления на страны Запада
Современная дипломатия держится на больших деньгах не меньше (если не больше), чем на политике. Еще один пример того, как западные борцы за все хорошее вынуждены мириться с зависимостью от отношений с Москвой, сделала достоянием общественности газета The Washington Post. По данным американских журналистов, страны Запада продолжали спокойно покупать критически важный титан в России как минимум до конца 2023 года. Об особенностях капитализма в условиях конфликта — в материале «360».
Экспорт российского титана: что известно
«Запад зависим от России» — к такому выводу пришли журналисты The Washington Post, обозревая ситуацию с титаном, который буквально незаменим для аэрокосмического производства и бог знает скольких других высокотехнологичных сфер, где металл должен быть сверхлегким, сверхпрочным и неподверженным ни сильному нагреву, ни коррозии.
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Ни в одном из пакетов западных санкций не нашлось места для российского производства титана, ведь от него зависят такие авиагиганты, как Airbus в Европе и Boeing в США.
Обе компании в частном порядке поклялись перейти на другие источники титана — например, из Японии.
«В декабре 2022 года Airbus заявила, что в течение нескольких месяцев откажется от российского титана. Судя по имеющимся данным за прошлый год, они все еще получал импорт от российской фирмы как минимум до ноября 2023-го», — сообщили журналисты.
Гендиректор европейского авиапроизводителя Гийом Фори признавался ранее: санкции против титана — это санкции против США.
Также авторы статьи заметили, что в 2022 году лидерами по покупке сверхлегкого металла в России были Германия, Франция, США и Великобритания.
Ситуация складывается щекотливая: с одной стороны, прибыль от такого взаимодействия колоссальна и исчисляется сотнями миллионов долларов в год. С другой — российским титаном пользуются откровенно недружественные страны и, возможно, в откровенно недружественных целях.
Так, он может оказаться в продукции Rolls-Royce, которая создала для военного самолета F-35 двигатель со сложнейшими титановыми деталями. Или в самолетах Boeing — компании, которая производит не только гражданские самолеты ( постоянно ломающиеся ), но и боеприпасы, в том числе для Украины, и истребители для стран НАТО.
Торгово-дипломатический баланс
В статье WP приведены опасения директора по исследованиям компании ImportGenius Уильяма Джорджа о том, как бы Россия не перекрыла западным странам доступ к титановым поставкам или задрала цены в одностороннем порядке.
В таком случае основным потребителям металла пришлось бы срочно выжимать последние запасы из Японии. В США 80% губчатого титана идет именно оттуда, и Страна восходящего солнца уже сильно напрягается, чтобы удовлетворить бесконечный спрос.
Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил «360», что опасения Уильяма Джорджа напрасны. Одна из причин почему — Западу не удалось изолировать Россию на мировой экономической арене: например, страна все еще состоит в ВТО.
«Мы попадем под регулирование ВТО, к которой много вопросов и нареканий, но мы пока еще члены этой организации и обязаны подчиняться ее правилам. Если мы будем игнорировать правила ВТО, не сможем защищать свои интересы, а нам это невыгодно», — объяснил эксперт.
Но главная причина, по которой торговля титаном продолжается, заключается в том, что любой контакт с «той стороной» может оказаться рычагом воздействия, работающим в обе стороны.
Грубый обрыв абсолютно любых экономических связей с Западом не выгоден никому: сами США и Европа так потеряли в свое время возможность каким-либо образом влиять на Иран. Теперь же титановым рычагом может запросто воспользоваться Москва: мы вам — необходимый металл, вы нам — уступки. Политические, экономические, военные…
«Европейцы сильно на нас заряжены, за счет этого мы можем предъявлять свои требования, с которыми им придется соглашаться, идти нам навстречу. Где-то мы соперничаем, где-то мы противники, где-то вынуждены договариваться, и это нормально. Это сохраняет постоянные переговорные позиции», — уточнил в беседе с «360» экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев.
Как и с любыми другими конечными ресурсами, в случае с титаном существует окно возможностей. Сейчас в России его производят много, а употребляют в производстве меньше, чем хотелось бы. Но скоро ситуация изменится.
«Столько титана нам не нужно. Мы сможем его потреблять сами только через несколько лет, когда наладим серийное производство Миг-21 и других самолетов, когда европейцы заместят наше производство титана и сотрудничество кончится, ко всеобщему удовлетворению», — заключил Корнеев.
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