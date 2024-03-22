Мир 22 марта 2024, 19:01 Битва титанов. У России нашелся мощный козырь против Запада Финаналитик Беляев: российский титан — рычаг давления на страны Запада Global Look Press

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Современная дипломатия держится на больших деньгах не меньше (если не больше), чем на политике. Еще один пример того, как западные борцы за все хорошее вынуждены мириться с зависимостью от отношений с Москвой, сделала достоянием общественности газета The Washington Post. По данным американских журналистов, страны Запада продолжали спокойно покупать критически важный титан в России как минимум до конца 2023 года. Об особенностях капитализма в условиях конфликта — в материале «360».

Экспорт российского титана: что известно

«Запад зависим от России» — к такому выводу пришли журналисты The Washington Post, обозревая ситуацию с титаном, который буквально незаменим для аэрокосмического производства и бог знает скольких других высокотехнологичных сфер, где металл должен быть сверхлегким, сверхпрочным и неподверженным ни сильному нагреву, ни коррозии.

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Ни в одном из пакетов западных санкций не нашлось места для российского производства титана, ведь от него зависят такие авиагиганты, как Airbus в Европе и Boeing в США.

Обе компании в частном порядке поклялись перейти на другие источники титана — например, из Японии.

«В декабре 2022 года Airbus заявила, что в течение нескольких месяцев откажется от российского титана. Судя по имеющимся данным за прошлый год, они все еще получал импорт от российской фирмы как минимум до ноября 2023-го», — сообщили журналисты.

Гендиректор европейского авиапроизводителя Гийом Фори признавался ранее: санкции против титана — это санкции против США.

Также авторы статьи заметили, что в 2022 году лидерами по покупке сверхлегкого металла в России были Германия, Франция, США и Великобритания.

Ситуация складывается щекотливая: с одной стороны, прибыль от такого взаимодействия колоссальна и исчисляется сотнями миллионов долларов в год. С другой — российским титаном пользуются откровенно недружественные страны и, возможно, в откровенно недружественных целях.

Так, он может оказаться в продукции Rolls-Royce, которая создала для военного самолета F-35 двигатель со сложнейшими титановыми деталями. Или в самолетах Boeing — компании, которая производит не только гражданские самолеты ( постоянно ломающиеся ), но и боеприпасы, в том числе для Украины, и истребители для стран НАТО.

Истребитель F-35 Lightning II / Global Look Press

Торгово-дипломатический баланс

В статье WP приведены опасения директора по исследованиям компании ImportGenius Уильяма Джорджа о том, как бы Россия не перекрыла западным странам доступ к титановым поставкам или задрала цены в одностороннем порядке.

В таком случае основным потребителям металла пришлось бы срочно выжимать последние запасы из Японии. В США 80% губчатого титана идет именно оттуда, и Страна восходящего солнца уже сильно напрягается, чтобы удовлетворить бесконечный спрос.

Nippon Steel — один из зарубежных источников титана для США и Европы / Global Look Press

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил «360», что опасения Уильяма Джорджа напрасны. Одна из причин почему — Западу не удалось изолировать Россию на мировой экономической арене: например, страна все еще состоит в ВТО.

«Мы попадем под регулирование ВТО, к которой много вопросов и нареканий, но мы пока еще члены этой организации и обязаны подчиняться ее правилам. Если мы будем игнорировать правила ВТО, не сможем защищать свои интересы, а нам это невыгодно», — объяснил эксперт.

Титан — критически важный металл для создания самолетов / Global Look Press

Но главная причина, по которой торговля титаном продолжается, заключается в том, что любой контакт с «той стороной» может оказаться рычагом воздействия, работающим в обе стороны.

Грубый обрыв абсолютно любых экономических связей с Западом не выгоден никому: сами США и Европа так потеряли в свое время возможность каким-либо образом влиять на Иран. Теперь же титановым рычагом может запросто воспользоваться Москва: мы вам — необходимый металл, вы нам — уступки. Политические, экономические, военные…

«Европейцы сильно на нас заряжены, за счет этого мы можем предъявлять свои требования, с которыми им придется соглашаться, идти нам навстречу. Где-то мы соперничаем, где-то мы противники, где-то вынуждены договариваться, и это нормально. Это сохраняет постоянные переговорные позиции», — уточнил в беседе с «360» экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев.

Военный самолет Eurofighter Typhoon от Airbus / Global Look Press

Как и с любыми другими конечными ресурсами, в случае с титаном существует окно возможностей. Сейчас в России его производят много, а употребляют в производстве меньше, чем хотелось бы. Но скоро ситуация изменится.

«Столько титана нам не нужно. Мы сможем его потреблять сами только через несколько лет, когда наладим серийное производство Миг-21 и других самолетов, когда европейцы заместят наше производство титана и сотрудничество кончится, ко всеобщему удовлетворению», — заключил Корнеев.