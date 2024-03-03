Мир 03 марта 2024, 01:29 Битва красавиц на «Мисс Европа». Что не поделили украинка, россиянка и белоруска Украинка Мельничук обвинила россиянку в покупке победы на «Мисс Европа — 2024» РИА «Новости»

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Прошедший в Ливане конкурс красоты «Мисс Европа — 2024» завершился победой россиянки Розы Гадиевой, но больше запомнился скандалом, который устроила представительница Украины Милена Мельничук. Она втянула в него не только победительницу, но и занявшую второе место белоруску Ирину Максимович. Финальной точкой стали обвинения Мельничук в адрес организаторов в подтасовке результатов. Каждая из участниц рассказала свою версию событий.

Обвинения в купленной победе

Украинская участница Милена Мельничук опубликовала в личном блоге пост, в котором заявила о предвзятом к себе отношении со стороны организаторов конкурса, а также негативно высказалась об участницах из России и Белоруссии. Главной претензией украинки стало требование организаторов, чтобы она сделала совместные фотографии с победившей на конкурсе Розой Гадиевой.

«Когда я агрессивно отказывалась, они мне угрожали и говорили, что я тупая и ничего не понимаю», — рассказала Мельничук.

Она добавила, что в итоге начала прятаться. По ее словам, дизайнер конкурса специально выдал ей и россиянке одинаковые платья, а хореограф поставил рядом. На очередную просьбу дать ей другое место ей пригрозили дисквалификацией.

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Постоянные капризы украинской участницы вывели из себя представительницу Белоруссии Ирину Максимович. Уже после финала, когда все участницы ехали в автобусе, она высказала Мельничук все, что она думает о ее поведении: «Miss Ukraine! У тебя ***? А*** (почему — прим. ред.) ты сиськами трясешь на конкурсе красоты?».

Украинка затаила обиду и объявила, что Максимович якобы заплатила организаторам 5000 долларов, а россиянка за победу отдала 20 тысяч в американской валюте.

«Весь трэш я хочу рассказать в большом интервью. Очень жду поддержки от украинских СМИ», — заявила участница конкурса красоты, которая не получила никакого приза.

В комментариях к посту пользователи заявили, что все это смахивает на дешевый пиар и попытку прославиться за счет скандала, раз уж на конкурсе победить не удалось из-за неадекватного поведения.

Истекшее терпение

Белорусская участница конкурса красоты Ирина Максимович заявила, что украинка провоцировала всех, кто попадал в зону ее внимания, и пострадала не только российская участница.

«Она булилла нас, а мы все терпели. Весь конкурс. Послала директора MTV, устроила истерику, ушла со сцены — это никто не снимал, потому что мы взрослые люди», — пояснила девушка.

Отвечая на вопрос о своем поведении в автобусе, Максимович заявила, что считает себя полностью правой. По ее словам, если у человека траур, то кататься по разным странам и участвовать в конкурсе у него не будет ни сил, ни желания. Она добавила, что последней каплей стало то, что Мельничук нелестно отозвалась о Белоруссии, в итоге получила жесткий отпор.

РИА «Новости»

«Никто не будет оскорблять меня, мою семью, мою страну. Получила по заслугам», — резюмировала Максимович.

Ответ россиянки

Победительница конкурса «Мисс Европа-2024» Роза Гадиева заявила, что рассказ Миланы Мельничук ее сильно удивил. В комментарии «Газете.ru» она пояснила, что во время конкурса украинка заболела, поэтому она делилась с ней лекарствами, чтобы та выздоровела к финалу. Кроме того, она помогала вести украинке ее социальные сети.

«Когда ее отказывались фотографировать девочки, я ей делала фотографии, помогала делать контент. Также она мне снимала фото и видео, когда мне отказывали девочки. И мне немножко удивительно ее поведение, почему сейчас все это происходит», — заявила Гадиева.

Она добавила, что после рассказа украинки в социальных сетях на нее обрушилось море хейта от украинских пользователей. Но она старается на него не реагировать, так как считает, что таким поведением они унижают сами себя.

Отвечая на комментарий о якобы «купленной победе», Гадиева ответила, что Украина принимает участие в конкурсах красоты не в первый раз и знает все правила, но по какой-то причине победу себе еще не купила, а продолжает присылать все новых участниц.