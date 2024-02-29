Мир 29 февраля 2024, 23:01 Украинка устроила скандал после победы россиянки на «Мисс Европа — 2024» Украинка Мельничук устроила скандал на «Мисс Европа — 2024» Unsplash

Читать 360tv в

Конкурс «Мисс Европа — 2024» закончился скандалом, который устроила жительница Украины. Поводом для конфликта стала победа россиянки, сообщило Ura.ru.

Конкурс «Мисс Европа-2024» проходил с 15 по 25 февраля в столице Ливана — городе Бейруте. Первое место в нем заняла жительница Казани Роза Гадиева, что вызвало недовольство у участницы с Украины Милены Мельничук.

Реклама

Девушка пожаловалась в социальных сетях, что конкурентка из России преследовала ее в кулуарах мероприятия. Мельничук также обвинила организаторов конкурса в различных провокациях. По словам украинки, ее заставили фотографироваться с Гадиевой, победа которой якобы была куплена.

Участнице с Украины также не понравилось поведение представительницы Белоруссии, завоевавшей на конкурсе третье место. После награждения она высказала украинке все, что накопилось за 10 дней.

Мельничук заявила, что представители России и Белоруссии купили первое и второе места соответственно. А вот самой Милене никаких призов на конкурсе не досталось.

Украинцы ранее обиделись из-за суперфинала конкурса «Мисс Земля», где их соотечественницу Анастасию Фейер обошла российская участница Дарья Луконькина.