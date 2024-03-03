Мир 03 марта 2024, 15:14 Беженцы и заложники стали предметом торга. Израиль и ХАМАС должны найти компромисс за неделю Востоковед Гущин: Израиль не пойдет на штурм Рафаха без решения вопроса беженцев Unsplash

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовит проведение операции в районе города Рафах на юге сектора Газа, а также в центральной части анклава. Она станет частью ультиматума изральских властей руководству палестинского движения ХАМАС. Штурм отложат, если на свободу выйдут все захваченные заложники. Срок предложения истекает 10 марта, когда наступает священный для мусульман месяц Рамадан.

Переход на новую стадию

Предстоящую операцию министр обороны Израиля Йоав Галлант в ходе посещения северной части сектора назвал необходимой для перехода на новую стадию, которую определят после завершения серии боев.

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«Мы смыкаем кольцо вокруг группировки ХАМАС. Мы готовимся действовать в Рафахе, а также в лагерях беженцев в центральных районах», — привела его слова газета The Times of Israel.

Министр добавил, что военные получили большой массив информации о тоннелях, где располагаются штабы палестинской группировки. По его словам, подземная система превратится в ловушку для ее создателей.

При этом Галлант подтвердил, что Израиль пойдет на уступки только при выдаче всех заложников, которые остаются в руках ХАМАС.

Naaman Omar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Главная проблема, с которой могут столкнуться израильские военные в Рафахе, — более полутора миллионов беженцев. Туда эвакуировались мирные жители северной части палестинского сектора, которую занял ЦАХАЛ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что добьется эвакуации мирных жителей с юга Газы, а также обеспечит доставку гуманитарной помощи при поддержке США.

Эти заявления своими действиями не поддержал Египет, который начал укреплять границу с сектором, чтобы не допустить бесконтрольного потока людей. Не понравилась идея о приеме палестинцев на свою территорию и другим арабским странам.

Во время ударов по северным районам Газы ЦАХАЛ разбрасывал листовки, устраивал массовые рассылки на телефоны жителей сектора с призывами к уходу из опасных районов и маршрутами эвакуации. По данным на конец февраля, никаких предупреждений беженцы в Рафахе не получали. Но, по сути, идти им некуда. Впереди есть только море и укрепленная граница с Египтом.

Naaman Omar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Штурм под вопросом

Израиль отличается тем, что всегда выполняет свои обещания, но сейчас сложилось патовое положение. Вне зависимости от того, сколько беженцев находится в Рафахе, власти Египта принимать их не станут, а армия Израиля не будет вести штурм через живых людей. Так ситуацию в зоне конфликта оценил в комментарии «360» политолог и востоковед Олег Гущин.

Египтяне принимать палестинцев категорически не хотят. Зачем им хоть миллион, хоть 100 тысяч босяков на своей территории? Их нужно поить и кормить. Куда их девать Израилю — тоже непонятно. Если прорубаться через живых людей, то весь мир поднимет крик. Поэтому за неделю этот вопрос надо решить. Олег Гущин востоковед, политолог

Выходом из ситуации политолог назвал возможную выдачу заложников, захваченных ХАМАС. Но это решение тоже находится под большим вопросом. Палестинская группировка вряд ли даст слабину из-за фанатичной преданности делу. Но и Израиль никогда не оставлял своих заложников.

«Как разрешат эту ситуацию, сейчас сказать сложно, но, думаю, что штурма не будет. Каким-то образом договорятся», — добавил востоковед.

Yasser Qudih / XinHua / Global Look Press

Повлиять на ХАМАС и склонить к выдаче захваченных в Израиле людей может Катар — ключевой финансовый спонсор палестинской группировки.

Как говорил Талейран, как только были изобретены деньги, дипломатия народов упростилась до крайности. Израиль удовлетворится передачей заложников. Во всяком случае, сам накал ярости спадет. Олег Гущин

Гущин пояснил, что Израиль — маленькая страна, и каждый из захваченных 7 октября — чей-то родственник или друг. На улицах городов до сих пор продолжаются демонстрации с требованиями к правительству сделать все, чтобы освободить заложников.

Оценивая реакцию стран в регионе, собеседник «360» пояснил, что Иран смотрит на этот конфликт с удовольствием. Это ответ на все пакости, которые страна получила от США и стран Запада. Созданный кризис на Ближнем Востоке уже повлиял на весь мир.

Арабские страны предпринимать ничего не станут, но выступят с жесткой критикой. Они устали от палестинцев, которым приходится постоянно оказывать помощь, а те продолжают лезть на рожон.