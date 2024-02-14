Мир 14 февраля 2024, 08:32 Нетаньяху поручить делегации Израиля на переговорах по Газе «просто слушать» Axios: Нетаньяху поручил делегации Израиля «просто слушать» на встрече по Газе РИА «Новости»

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил делегации страны не представлять новые идеи на переговорах по сектору Газа в Каире, а просто слушать. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Axios.

По его данным, в преддверии поездки генерал-майор запаса Ницан Алон, ответственный за проблему пленных, наметил некоторые идеи для переговоров, однако премьер Израиля его предложения отверг и дал поручение членам делегации «только слушать».

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Собеседники Axios отметили, что после отказа Нетаньяху дать делегатам выдвигать новые идеи, Алон решил не ехать на переговоры и направил вместо себя заместителя.

Ранее телеканал Al Qahera News публиковал данные, что на встрече с официальными лицами в Египте будут присутствовать директор американского ЦРУ Уильям Бернс, глава службы внешней разведки Израиля «Моссад» Давид Барнеа и премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, отметило РИА «Новости».