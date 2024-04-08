Эксклюзив 08 апреля 2024, 21:43 Белый дом сдадут республиканцам. Зачем Европе готовиться к этому? Политолог Станкевич: США готовят Европу к президентству Трампа

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Визит госсекретаря США Энтони Блинкена во Францию вызвал много вопросов. По одной из версий, встреча с лидером республики Эммануэлем Макроном была нужна американцам, чтобы донести позицию Соединенных Штатов по поводу ввода контингента НАТО на Украину. Независимый аналитик Сергей Станкевич на стриме «360» с Екатериной Малашенко выразил другую точку зрения.

«Они — американцы — в пожарном порядке готовят Европу к тому, что на четыре года придется сдать Белый дом республиканцам и лично [Дональду] Трампу. Это будет особая, чрезвычайная ситуация, и к ней надо подготовиться — возвести дамбы, плотины, побольше куда-то денег закачать, какие-то фонды создать. И на это время повесить ответственность за поддержание порядка в Европе на французов и Макрона», — отметил он.

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Сам президент Франции, обратил внимание Станкевич, претендует на некое европейское лидерство. И именно поэтому Блинкен поднял вопрос с ним.

«Как Франция Макрона будет присматривать за Европой и какие редуты и рубежи сопротивления нужно на четыре года создать, чтобы перетерпеть Трампа в Белом доме», — пояснил собеседник «360».

Бывший американский разведчик Скотт Риттер уверял, что на встрече госсекретаря США и Макрона затронули вопрос ввода контингента НАТО на Украину. Станкевич не согласился с этим мнением.

«Понятно, что Соединенные Штаты никакие войска не пошлют и ни в каких действиях с участием этих войск участвовать не будут», — подчеркнул он.

Независимый аналитик напомнил, что в США довольно сложная процедура принятия решений. Например, договориться с конгрессом будет невозможно. Кроме того, страна подошла к финишу предвыборной борьбы. И республиканцы обвиняют действующего президента Джо Байдена в том, что он тянет американцев в третью мировую войну без особой нужды: жизненно важных интересов у Соединенных Штатов на украинской земле попросту нет.

«И это становится такой важнейшей темой финала предвыборной борьбы», — обратил внимание собеседник «360».

Сделать что бы то ни было в подтверждении этой самоубийственной версии Байден, по его словам, не сможет. Поэтому и речи об отправки войск НАТО не идет.