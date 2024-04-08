08 апреля 2024, 07:28
Бывший разведчик США рассказал, что Блинкен сообщил Макрону
Экс-разведчик Риттер: США не поддержат ввод европейского контингента на Украину
Глава госдепа США Энтони Блинкен мог сказать президенту Франции Эммануэлю Макрону, что американская сторона не поддержит ввод европейских войск на Украину. Такое мнение выразил экс-разведчик Соединенных Штатов Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону на YouTube-канале.
«Я думаю, что Блинкен уведомил Макрона, что тот будет один, у него не будет защиты по пятой статье», — отметил он.
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Бывший американский разведчик предположил, что Блинкен сказал то же самое другим странам, которые Макрон планировал «взять с собой». Президент Франции питает иллюзии о том, что любое «вмешательство на Украине возможно без поддержки Америки», указал Риттер.
Экс-разведчик также предположил, что госсекретарь США предупредил Макрона и о тяжелых последствиях, которые ждут его страну в случае вмешательства в конфликт.
В интервью французскому телеканалу LCI Блинкен заявил, что на «украинской земле не будет ни одного американского солдата». Он отметил, что прямое столкновение с Россией в республике не отвечает интересам США.
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