Мир 08 апреля 2024, 07:28 Бывший разведчик США рассказал, что Блинкен сообщил Макрону Экс-разведчик Риттер: США не поддержат ввод европейского контингента на Украину Pxhere

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Глава госдепа США Энтони Блинкен мог сказать президенту Франции Эммануэлю Макрону, что американская сторона не поддержит ввод европейских войск на Украину. Такое мнение выразил экс-разведчик Соединенных Штатов Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону на YouTube-канале.

«Я думаю, что Блинкен уведомил Макрона, что тот будет один, у него не будет защиты по пятой статье», — отметил он.

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Бывший американский разведчик предположил, что Блинкен сказал то же самое другим странам, которые Макрон планировал «взять с собой». Президент Франции питает иллюзии о том, что любое «вмешательство на Украине возможно без поддержки Америки», указал Риттер.

Экс-разведчик также предположил, что госсекретарь США предупредил Макрона и о тяжелых последствиях, которые ждут его страну в случае вмешательства в конфликт.

В интервью французскому телеканалу LCI Блинкен заявил, что на «украинской земле не будет ни одного американского солдата». Он отметил, что прямое столкновение с Россией в республике не отвечает интересам США.