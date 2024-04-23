Мир 23 апреля 2024, 17:04 США пригрозили санкциями Израилю. Чем известен батальон ортодоксов «Нецах Иегуда» Аналитик Станкевич: США погрозили Израилю и напомнили о балансе справедливости Солдат батальона «Нецах Иегуда» молится во время учений / Викимедиа

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Американцы пригрозили ввести санкции против военных ЦАХАЛ. Речь идет о батальоне «Нецах Иегуда», который сами израильтяне называют еврейскими неонацистами. Исполнят ли свои угрозы США — вопрос открытый, ведь недаром еще Бисмарк говорил, что люди сильнее всего врут перед выборами. А Демократической партии и Джо Байдену очень нужны голоса мусульман.

Американские санкции против Израиля

Соединенные Штаты могут впервые ввести санкции против израильского батальона ультраправых радикальных евреев «Нецах Иегуда» («Верность Иудеи»). На фоне ближневосточного кризиса американцы внезапно вспомнили, что эти военные были причастны к смерти американца палестинского происхождения.

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После санкций батальон не сможет получать американскую военную помощь и обучаться у инструкторов из США. Едва ли это серьезное наказание, особенно если учесть, что недавно палата представителей одобрила помощь Израилю в размере 26 миллиардов долларов.

Премьер-министр ближневосточной страны Биньямин Нетаньяху в соцсетях пообещал, что его правительство сделает все, чтобы не допустить санкций. Министр обороны Йоав Галант и член правительства военного времени Бени Ганц попеняли американцам, что «вред, причиненный одному батальону, — это вред всей израильской армии».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху / Amos Ben Gershom / Israel Gpo / Global Look Press

Что такое «Нецах Иегуда»

Бригада «Нецах Иегуда» — воинское подразделение Сухопутных войск Израиля. Его создали в 2005 году «в ответ на необходимость борьбы с палестинским террором в Иудее и Самарии». Отряд считается самым опытным на этой территории, также он действовал на севере и в секторе Газе.

В «Нецах Иегуда» служат ультраортодоксальные евреи из правоэкстремистского религиозно-национального движения «Ноар ха-гваот» («Молодежь холмов»). Примечательно, что еще в 2011 году полиция, армия и служба безопасности страны рекомендовали объявить их террористической организацией. Не объявили.

Похоже, это родной брат украинского неонацистского формирования «Азов»*. Многие известные израильтяне открыто выражали опасения по поводу «Молодежи холмов». Писатель Амос Оз заявил, что они представляют собой «чудовище, которое давно нужно называть по его настоящему имени: еврейские неонацисты», сообщил Newsru.co.

В свое время Амос Оз признался, что, будучи 12-летним подростком, ударил ногой по голове трехлетнего Биньямина Нетаньяху. Будущий премьер-министр ползал под столом и развязывал взрослым шнурки. Писатель заявил, что до сих пор винит себя в том, что либо ударил слишком сильно и это сказалось на развитии мозга мальчика, либо сделал это с недостаточной силой.

По неофициальным данным, «Нецах Иегуда» создали намного раньше, его солдаты принимали участие в Шестидневной войне и Войне Судного дня. Позже подразделение распустили по политическим причинам, а в 1999-м возродили. Новобранцами стали молодые люди, которых выгнали из духовных училищ — ешив.

Как минимум трижды было документально подтверждено, что солдаты «Нецах Иегуда» избивали арабов из палестинской автономии. За последние годы военных батальона как минимум шесть раз обвиняли в нападениях и убийствах палестинцев, сообщил Jpost.com.

Случай, о котором вспомнили американцы, произошел на КПП Западного берега реки Иордан. Солдаты батальона задержали 78-летнего Омара Асада. Он отказался проходить проверку, за это на мужчину надели наручники и бросили на холоде. Асад скончался от сердечного приступа, однако два года властям США не было до этого никакого дела.

Солдат батальона «Нецах Иегуда» / Викимедиа

США посылают сигналы Израилю

Если американцы все же введут санкции против батальона «Нецах Иегуда», то фактически признают, что ЦАХАЛ может нарушать права человека. И США могут решиться на этот шаг, заверил «360» политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Соединенным Штатам важно послать два сигнала. Первый — Израилю: что все-таки есть некие ограничения, которых стоит придерживаться. Но это слабый сигнал, все равно что вы нахмурили брови и погрозили пальцем. Может быть, даже топнули ногой. А вот второй, главный сигнал американцы направили своему обществу. Сергей Станкевич

По словам аналитика, вторая часть послания обращена к особенно радикальной и пропалестинской части демократов: позиция Вашингтона не до конца сдвинута в сторону Израиля. Некий баланс справедливости администрация Байдена намерена пытаться поддерживать.

Батальон «Нецах Иегуда» на учениях / Викимедиа

Борьба за избирателей-мусульман

С геополитической точки зрения можно видеть все больше и больше попыток властей США поддерживать Израиль. Цель — дальнейшая экспансия на Ближний Восток, отметил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин.

США это делают в угоду собственной картине мира. Понятно, что палестинский народ им как кость в горле — он сопротивляется американской диктатуре на Ближнем Востоке. Сейчас мы видим, что Иран тоже не заинтересован в том, чтобы американцы укреплялись и хозяйничали в этом регионе. Юрий Самонкин

Политолог уточнил, что политикам из Вашингтона наплевать на интересы палестинцев — Штатам важно и дальше поддерживать военную машину Израиля, чтобы с ее помощью еще больше укрепить свое влияние на Ближнем Востоке. С другой стороны, в преддверии президентских выборов нужно думать о многонациональном электорате.

Демократы и сам Джо Байден пытаются не только заручиться поддержкой еврейской диаспоры (самой крупной и активной в Соединенных Штатах), но и понравиться мусульманам и арабам — гражданам США, предположил Самонкин.

В таком случае санкции против батальона ЦАХАЛ покажут правильную реакцию на экстремизм.

Хотя геополитика США полностью поддерживает Израиль и ненавидит палестинские интересы, американскому правительству приходится играть в некую мягкую силу и показывать, что оно выступает за права человека. Юрий Самонкин

Но, если даже американские политики в ближайшее время вынесут вопрос о признании «Нецах Иегуда» экстремистской организацией, он потонет в бесконечных обсуждениях, которые максимально притормозят окончательное решение, заверил политолог. После выборов об этой инициативе просто забудут.

* Запрещенная в России террористическая организация.