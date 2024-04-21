Мир 21 апреля 2024, 11:51 Белый дом впервые введет санкции против израильского батальона — СМИ Axios: США наложат санкции на батальон ЦАХАЛ «Нецах Иегуда» Corinna Kern/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Администрация президента США Джо Байдена в течение нескольких дней введет санкции против подразделения израильской армии «Нецах Иегуда». Об этом сообщил портал Axios.

Ограничения наложат в связи с зафиксированными нарушениями прав человека на Западном берегу реки Иордан. Источник издания подчеркнул, что это будет первый случай введения санкций в отношении армии Израиля. Военным из подразделения «Нецах Иегуда» запретят получать любую помощь со стороны США и участвовать в американских программах подготовки.

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Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что его страна не поддерживает военную операцию ЦАХАЛ в Рафахе. Он предупредил Израиль об «ужасных последствиях» операции для населения и выразил уверенность в том, что ЦАХАЛ может выполнить все свои задачи, не предпринимая таких действий. США не участвуют ни в каких наступательных операциях, добавил Блинкен.