Мир 20 марта 2023, 21:21 Американские телеканалы показали правду об Украине. Что за этим стоит Политолог Олейник объяснил, зачем ABC News показал, как сжигают русские книги piqsels

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Телеканал ABC News выпустил сюжет о том, как на Украине сжигают книги Чехова и Пушкина. Комментарии под роликом на официальном ютьюб-канале СМИ доказывают, что многие зрители одного из крупнейших американских телеканалов умеют проводить исторические аналогии. Зачем в США начали демонстрировать правду о киевском режиме — в материале «360».

Варвары и дикари

Видеосюжет, показанный ABC News, посвящен уничтожению российского культурного наследия по всей Украине и отказу от русского языка.

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Кадры демонстрируют сжигание произведений русских писателей на одной из фабрик на окраине Киева, а также демонтаж памятников выдающимся историческим деятелям.

Многие зрители, судя по комментариям под роликом на официальном ютьюб-канале ABC News, не оценили подобного отношения к культуре. Они напомнили, что литература не должна быть заложницей политики и военных конфликтов.

Некоторые выразили свое мнение прямо, назвав происходящее «старой, доброй модой на „сжигание книг“», которую практиковали нацисты. Одобрительных комментариев почти не было.

«Варвары, дикари. все, что вам нужно знать о нынешнем украинском правительстве», — констатировал один из пользователей.

«Это как если бы Австрия выливала пиво в реку, чтобы избавиться от немецкой культуры», — заявил еще один комментатор.

Повестка изменилась

Но возникает логичный вопрос: если правительство США всецело поддерживает Украину, а высшие должностные лица постоянно заверяют, что собираются продолжать противостояние с Россией «до последнего украинца», то почему один из крупнейших телеканалов ABC News вдруг стал крутить такие провокационные с точки зрения американской пропаганды сюжеты?

Ответ прост. Дело в том, что приближаются выборы президента США, и подобные публикации, оставаясь по сути проамериканскими, используют в качестве инструмента во внутриполитической борьбе, объяснил «360» украинский политик Владимир Олейник.

Ни для кого не секрет, что сегодня в США многие общественные деятели, политики и особенно бывшие руководители, экс-военные, экс-сенаторы и один известный экс-президент считают главным противником их страны Китай, а не Россию, добавил эксперт.

Таких людей немало, среди них — видные общественные деятели, предприниматели, тот же Илон Маск. Они косвенно или прямо заявляют, что боевые действия на Украине не в интересах США, отметил Олейник.

К тому же, по словам политолога, американские политики начали в полной мере осознавать, что испортить отношения Москвы и Пекины, а также подорвать ситуацию внутри России за целый год так и не удалось. Это накладывает определенный отпечаток на начавшуюся предвыборную гонку.

«Если бы сегодня доллар стоил 200 рублей, это была бы катастрофа. Но прошел год, в США видят, что российская экономика выдержала и даже имеет определенные возможности для роста. В американском обществе стали вспоминать то, что подзабыли. Например, тот факт, что когда-то предполагались санкции против „Азова“*», — сказал Олейник.

Поэтому, скорее всего, цель демонстрации подобных роликов по американскому федеральному телевидению — аккуратно показать, каких варваров поддерживают демократы, подытожил он.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.